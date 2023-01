Brexit – επιπτώσεις για την Αγγλία: O δήμαρχος του Λονδίνου μιλά για τις “ζημιές” μετά την έξοδο από την ΕΕ

Ο δήμαρχος του Λονδίνου και στέλεχος του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος Σαντίκ Καν θα καλέσει σήμερα την Ντάουνινγκ Στριτ να παραδεχθεί τις «τεράστιες ζημιές» που έχουν προκληθεί από την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωρίσει πως «το Brexit δεν λειτουργεί».

«Έπειτα από δύο χρόνια άρνησης και αποφυγής, οφείλουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή αλήθεια: το Brexit δεν λειτουργεί», πρόκειται να δηλώσει ο Καν, ο οποίος είχε αντιταχθεί στην έξοδο από την ΕΕ, σε ομιλία του, αποσπάσματα της οποίας έχει στη διάθεσή του το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Brexit «εξασθένησε την οικονομία μας, διέσπασε την ενότητά μας και αμαύρωσε τη φήμη μας», πρόκειται να υποστηρίξει στην ομιλία που προβλέπεται να εκφωνήσει στο Mansion House, την επίσημη κατοικία του λόρδου-δημάρχου του Σίτι του Λονδίνου, της οικονομικής καρδιάς της πρωτεύουσας της χώρας. «Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός για τις τεράστιες ζημιές που προκαλούνται από το Brexit», καταγγέλλει ο Καν, σύμφωνα με τα αποσπάσματα της ομιλίας του που διαθέτει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Όμως «δεν πρόκειται για κάτι ανεπανόρθωτο», εκτιμά. «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τους ευρωπαίους γείτονές μας – μια αλλαγή σε σχέση μ’ αυτό το ακραίο και σκληρό Brexit», κάτι που προϋποθέτει κυρίως «μια ρεαλιστική συζήτηση για τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην τελωνειακή ένωση και στην ενιαία αγορά», εξηγεί. Η κριτική αυτή, η οποία έχει στόχο την κυβέρνηση, διαφέρει επίσης από την επίσημη θέση της αντιπολίτευσης των Εργατικών, ο επικεφαλής των οποίων Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι επίσης αντίπαλος του Brexit, έχει υποσχεθεί πως θα αποδεχθεί τη βούληση που εκφράσθηκε από τους ψηφοφόρους «να ανακτηθεί ο έλεγχος».

