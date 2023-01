Αύξηση κρουσμάτων Covid – Κίνα: Αυστηρή προειδοποίηση από τον ΠΟΥ

Ανησυχία επικρατεί στην Κίνα για την εξάπλωση του κορονοϊού σε ηλικιωμένους, καθώς πολλοί Κινέζοι σχεδιάζουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους για τις γιορτές, που, όπως προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μπορεί να πυροδοτήσουν έξαρση της Covid-19. Οι γιορτές για το Νέο Σεληνιακό Έτος έρχονται αφού η Κίνα εγκατέλειψε τον περασμένο μήνα το αυστηρό καθεστώς κατά του ιού με μαζικά lockdown, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένη δυσαρέσκεια και κορυφώθηκαν σε πρωτόγνωρες διαδηλώσεις. Η απότομη αλλαγή πολιτικής έδωσε τη δυνατότητα στην Covid-19 να κυκλοφορήσει ελεύθερα μεταξύ του 1,4 δισ. κατοίκων που δεν έχουν φυσική ανοσία και στους οποίους περιλαμβάνονται πολλοί ηλικιωμένοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Η έξαρση που, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξαπλώνεται από τις μεγαλουπόλεις της Κίνας σε αγροτικές περιοχές με πιο περιορισμένες ιατρικές υποδομές ασκεί μεγάλες πιέσεις σε ορισμένα νοσοκομεία και αποτεφρωτήρια. Καθώς τα επίσημα στοιχεία από την Κίνα είναι περιορισμένα, ο ΠΟΥ δήλωσε χθες ότι θα είναι δύσκολο να τεθεί υπό διαχείριση ο ιός σε μια περίοδο εορτών, που θεωρείται η μεγαλύτερη ετήσια μετανάστευση ανθρώπων στον κόσμο σε καιρό ειρήνης. Οι προειδοποιήσεις προς τους πολίτες από Κινέζους ειδικούς σε θέματα υγείας να αποφύγουν τους ηλικιωμένους συγγενείς κατά τη διάρκεια των εορτών ήταν σήμερα οι αναρτήσεις με τις περισσότερες θεάσεις στο Weibo, την αντίστοιχη κινεζική πλατφόρμα του Twitter. Πάνω από δύο δισεκατομμύρια μετακινήσεις αναμένονται σε όλη την Κίνα κατά την περίοδο των εορτών για το Νέο Σεληνιακό Έτος, που ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και διαρκεί 40 ημέρες, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Ο ΠΟΥ και ξένες κυβερνήσεις έχουν επικρίνει την Κίνα ότι δεν έχει υπάρξει ξεκάθαρη για την κλίμακα και τη σοβαρότητα της έξαρσης, κάτι που έχει οδηγήσει πολλές χώρες στο να επιβάλουν περιορισμούς για τους Κινέζους ταξιδιώτες. Η Κίνα ανακοινώνει πέντε ή και λιγότερους θανάτους ανά ημέρα κατά τον τελευταίο μήνα, αριθμοί που δεν συνάδουν με τις μεγάλες ουρές που παρατηρούνται στα γραφεία κηδειών. Η χώρα δεν ανακοίνωσε στοιχεία για θανάτους χθες και προχθές. Ο Λιανγκ Γουανιάν, επικεφαλής ομάδας ειδικών για την Covid-19 στην εθνική αρχή Υγείας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι θάνατοι θα μπορούν να καταμετρηθούν με ακρίβεια μετά το τέλος της πανδημίας.

