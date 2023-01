14χρονος πυροβόλησε τη φίλη του: Σοκ στις ΗΠΑ

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ένας 14χρονος στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ επειδή φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές στο κεφάλι τη συνομήλικη φίλη του όταν αυτή του ζήτησε να χωρίσουν. Αν και ως εκ θαύματος η 14χρονη επέζησε ο Ελάια Όλσον, όπως είναι το όνομα του δράστη, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φυλάκισης για 60 έτη καθώς κατηγορήθηκε ως ενήλικος. Σύμφωνα με την περιγραφή που έκανε η Τζαζλίν Τζόουνς, η 14χρονη που δέχθηκε τους πυροβολισμούς, όλα συνέβησαν την Κυριακή ενώ είχε βγει για βόλτα με τον Όλσον για να καπνίσουν. Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς η 14χρονη, αφού είπε στον Όλσον ότι θέλουν να χωρίσουν, αρχικά εκείνος τη διέταξε να κλείσει το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο πέταξε, και στη συνέχεια την σημάδεψε με ένα λευκού χρώματος περίστροφο στο κεφάλι και πυροβόλησε μια φορά.

The teenager miraculously survived the shooting after begging for her life according to what she told prosecutors. Jazlene Jones continues to recover. The 14 year old suspect faces attempted murder charges and he remains in the juvenile detention center. pic.twitter.com/t2QziLqn7I

— Hillary Mintz WISN (@WISN_MINTZ) January 11, 2023