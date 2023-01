Τσιτσιπάς – Κύργιος Netflix: Οι δύο τενίστες στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ «Break Point»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και καθώς πλησιάζει η ώρα της έναρξης του πρώτου Grand Slam τουρνουά τένις για το 2023, το Australian Open, το ντοκιμαντέρ «Break Point» του Netflix, ζήτησε τις απόψεις άλλων αθλητών για τον εκρηκτικό Αυστραλό με ελληνική καταγωγή. Την περασμένη Παρασκευή, στο Netflix κυκλοφόρησε το «Break Point», το ντοκιμαντέρ στο στιλ του «Drive to Survive» που παρακολουθεί μια σειρά από τα πιο λαμπρά αστέρια του τένις καθώς προσπαθούν να βγουν από τη «σκιά» των Νόβακ Τζόκοβιτς, Ραφαέλ Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Κύργιος είναι ο πρωταγωνιστής του πρώτου επεισοδίου της σειράς, με τους παραγωγούς της σειράς να ζητούν από συναθλητές του και όχι μόνο να τον περιγράψουν. Ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον οποίο είχαν… κόντρα την περασμένη σεζόν στο Wimbledon, όπου ο Νικ Κύργιος τον απέκλεισε και ο Τσιτσιπάς τέλειωσε το ματς εκνευρισμένος με τον αντίπαλό του. Μάλιστα, οι δηλώσεις του «Στεφ» δεν ήταν όσο διπλωματικά απάντησαν άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες του τένις. «Δεν είναι κακός τύπος, απλά γίνεται διάβολος όταν μπαίνει στο γήπεδο», είπε το νούμερο τέσσερις της παγκόσμιας κατάταξης.

