Τζόκερ – έγκυος: Η DC Comics το… “τράβηξε από τα μαλλιά”

Περίεργα ξεκινά το 2023 για την DC, καθώς στο πρόσφατο τεύχος του Joker: The Man Who Stopped Laughing, ο «Κλόουν πρίγκιπας του Εγκλήματος» μένει… έγκυος από κάποια υπεφυσική κατάρα και γεννά με επίσης… παράξενο τρόπο.

Στο τελευταίο τεύχος της σειράς της DC Comics που έχουν δημιουργήσει οι Matthew Rosenberg και Francesco Francavilla, σύμφωνα με IGN Greece, βλέπουμε τους Joker και Zatanna να ‘πιάνονται στα χέρια’, με τη δεύτερη να ματαιώνει το κοινό τους σχέδιο για να κλέψουν τις προμήθειες νερού της Gotham. Αηδιασμένη από το φλερτ του Joker, η Zatanna που μπορεί να κάνει ξόρκια μιλώντας αντίστροφα, κάνει ξόρκι για να εξασφαλίσει ότι «κανείς άλλος δεν θα αποκτήσει ποτέ το μωρό του Τζόκερ» και έτσι το επόμενο πρωί, ο Joker ξυπνά όντας εννιά μηνών έγκυος. Έπειτα ξερνά μια αηδιαστική, αισθητηριακή μάζα που σιγά-σιγά παίρνει την μορφή του δίδυμου του Joker, κάτι που μάλλον δεν θα βγει σε καλό για κανένα.

This is not the Joker 🃏I grew up with, this is not on. Look what #dccomics have gone and done. #GoWokeGoBroke what the heck is this? pic.twitter.com/KpRzX6VRNe

— 𝐸𝓁𝒾𝓏𝒶𝒷𝑒𝓉𝒽 𝐵𝓁𝒶𝒹𝑒  ༺•༻ (@Moondance_81) January 9, 2023