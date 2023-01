Αγώνες Drag Αυστραλία – δυστύχημα: Νεκρός ένας από τους καλύτερους οδηγούς

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία ο θάνατος του οδηγού αυτοκινήτων Σαμ Φένεκ σε αγώνα drag όταν το αυτοκίνητό του κυριολεκτικά «πέταξε» ενώ έτρεχε με 320χλμ/ώρα. Στο βίντεο από τον αγώνα που διεξήχθη ανατολικά του Μπρισμπέιν φαίνεται το αυτοκίνητο με οδηγό τον Φένεκ να φεύγει από την διαδρομή του, να χτυπάει στην προστατευτική μπαριέρα και να καταλήγει εντελώς διαλυμένο εκτός της πίστας. Δυστυχώς ο θάνατος για τον Φένεκ, έναν από τους πιο γνωστούς οδηγούς σε αγώνες drag στην Αυστραλία ήταν ακαριαίος.

Tο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Αυστραλίας) του Σαββάτου στον τελευταίο όπως αποδείχθηκε αγώνα του Φένεκ.

Terrible news coming out of Willowbank Raceway overnight.

Our thoughts are with Sam Fenech's family and team at Fabietti Racing, and the wider drag racing and motor sport community at this very difficult time. pic.twitter.com/jc43vqMobL

— Shayne Neumann (@ShayneNeumannMP) January 7, 2023