6χρονος πυροβόλησε δασκάλα: Σκόπιμα το έκανε, λένε οι Αρχές

Μια δασκάλα της πρώτης τάξης του δημοτικού που σύμφωνα με τους αστυνομικούς πυροβολήθηκε σκόπιμα στο στήθος από ένα εξάχρονο αγόρι είναι μια 25χρονη ηρωίδα η οποία φώναξε στους υπόλοιπους μικρούς μαθητές της να τρέξουν για να σωθούν. Η Abby Zwerner είναι η εκπαιδευτικός που χτυπήθηκε από σφαίρα στο στήθος στην τάξη της στο Richneck Elemtary School στο Newport News της Βιρτζίνια, γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την αστυνομία. Η άτυχη εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε για να αντιμετωπιστεί τα σοβαρό της τραύμα.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι η Zwerner τραυματίστηκε σοβαρά αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την κατάστασή της. Η αστυνομία δήλωσε ότι το αγόρι, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είχε πριν πυροβολήσει τη δασκάλα του «διαπληκτιστεί» μαζί της.

