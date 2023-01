Πρίγκιπας Χάρι – βιβλίο: Το σεξ, τα ναρκωτικά, οι Ταλιμπάν και οι σχέσεις με την οικογένεια του

Για πρώτη φορά, ο πρίγκιπας Χάρι αφηγείται τη δική του ιστορία, τη δική του αλήθεια για τη βασιλική οικογένεια και για το πώς είναι να ζεις μία ζωή ως αναπληρωματικός διάδοχος του θρόνου, ως «ρεζέρβα». Μετά το ντοκιμαντέρ με τη συζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, στο Netflix που αποκάλυψαν στοιχεία σε σχέση με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο Δούκας του Σάσσεξ στην αυτοβιογραφία του προχωρά σε σωρεία νέων αποκαλύψεων από τα 17 του χρόνια όταν και έκανε για πρώτη φορά σεξ και κοκαΐνη έως και τις σχέσεις του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει υπό τον τίτλο «spare» στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πεδίο στις 10 Ιανουαρίου 2023, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την οικογένειά του που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ στο παρελθόν. Ο πρίγκιπας Χάρι αποκαλύπτει τα τελευταία λόγια που ψιθύρισε στη γιαγιά του, την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, όταν έφτασε στο νεκροκρέβατό της λίγες ώρες μετά τον θάνατό της τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον Δούκα του Σάσσεξ, είπε στην αείμνηστη γιαγιά του ψιθυριστά ότι «ήλπιζε ότι θα ήταν ευτυχισμένη» και ότι θα ήταν με τον παππού του, τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν σε ηλικία 99 ετών.

The contents of #PrinceHarry‘s book reveal a childish, desperate & sick man. No vulnerability, no accountability, perhaps the longest hypocritical whineathon in history. I am grateful our late beloved Queen did not have to see this. #Spare #SpareUs #PrinceHarryhasgonemad pic.twitter.com/W7p8J0Qcp3 — Rina Sun 🇦🇺👑 (@RinaAnjea) January 5, 2023

Δεν ήθελα ο Γουίλιαμ και Χάρι ο πατέρας τους να παντρευτεί την Καμίλα

Ο Χάρι γράφει επίσης στο βιβλίο ότι της είπε ότι «τη θαύμαζε που εκπλήρωσε τα καθήκοντά της μέχρι το τέλος», αναφέροντας τη συμμετοχή της στους εορτασμούς για το πλατινένιο ιωβηλαίο της Βασίλισσας εκείνο το καλοκαίρι. Ίσως ο πιο εκρηκτικός ισχυρισμός του Χάρι είναι ότι ο αδελφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ τον έσπρωξε στο πάτωμα σε έναν καυγά για τη σύζυγο του Χάρι, Μέγκαν.

Ο Χάρι λέει ότι ο ίδιος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχαν ζητήσει από τον πατέρα τους να μην παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς, η οποία είναι πλέον βασίλισσα της Βρετανίας. Παρ’ όλα αυτά, γράφει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Γουίλιαμ κατέληξαν να εύχονται στον πατέρα τους έναν ευτυχισμένο γάμο και είχαν κάποια συμπάθεια για τη σχέση τους.

Oh, of course it’s William and Kate’s fault that grown up Harry wore a Nazi uniform. Of course it is!

Why should this man baby take responsibility for anything?

Spare is going to be the ultimate example of victimhood, psycho babble and passing the buck.

Hilariously pathetic. pic.twitter.com/PUkYp2Nyky — Dan Wootton (@danwootton) January 5, 2023

Υπηρέτησε δύο θητείες κατά των Ταλιμπάν

Σε ότι αφορά το σάλο που είχε προκληθεί όταν πήγε ντυμένος ναζί σε πάρτι μεταμφιεσμένων το 2005, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρει ότι επισκέφθηκε ένα κατάστημα με κοστούμια και βρήκε διάφορες επιλογές για το πάρτι. Τηλεφώνησε στον Γουίλιαμ και την Κέιτ για συμβουλές και είπε ότι του πρότειναν αμέσως τη ναζιστική στολή. Ο 38χρονος δούκας του Σάσσεξ υπηρέτησε δύο θητείες κατά των Ταλιμπάν, πρώτα ως προωθημένος ελεγκτής αέρος που καλούσε σε αεροπορικές επιδρομές το 2007-2008 και στη συνέχεια πετούσε το επιθετικό ελικόπτερο το 2012-2013.

Στο βιβλίο, λέει ότι ανέλαβε έξι αποστολές ως πιλότος που τον οδήγησαν στο να «αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές». «Ο αριθμός μου είναι 25. Δεν είναι ένας αριθμός που με γεμίζει ικανοποίηση, αλλά ούτε και με φέρνει σε δύσκολη θέση», έγραψε. Ποτέ δεν έχει συζητήσει δημοσίως πόσους Ταλιμπάν σκότωσε. Και όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η νομική του μάχη με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι το βρετανικό υπουργείο αποφάσισε να μην παρέχει πλήρη αστυνομική προστασία στον Χάρι και την οικογένειά του όταν επισκέπτονται τη Μεγάλη Βρετανία.

OH SPARE US! (17 page special) pic.twitter.com/KA16lrCXdB — Peter Hunt (@_PeterHunt) January 5, 2023

Το… κακόγουστο αστείο που του έκανε ο Κάρολος: «Ποιος ξέρει εάν είμαι ο πραγματικός σου πατέρας;»

Ο δούκας του Σάσσεξ «σφάζει με το βαμβάκι τον πατέρα του» μέσα από τις σελίδες του νέου του βιβλίου, καθώς αναφέρεται και στην σχέση που είχε η αδικοχαμένη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον ταγματάρχη Τζέιμς Χιούιτ και υπογραμμίζει πως ο Κάρολος Γ΄ αστειευόμενος του είπε: «Ποιος ξέρει αν είμαι ο πραγματικός σου πατέρας;» Περιγράφοντας το συγκεκριμένο περιστατικό είπε ότι αυτό συνέβη όταν ο Κάρολος θέλησε να πει ένα από τα καλύτερα του ανέκδοτα – σύμφωνα με τον πρίγκιπα ο πατέρας του είναι λάτρης των ανεκδότων – που είχε σχέση με την επίσκεψή του σε ένα ψυχιατρείο. Όταν ο Κάρολος Γ’ πέρασε το κατώφλι του ψυχιατρείου συνάντησε έναν τρόφιμο ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν ο πρίγκιπας της Ουαλίας.

«Δεν μπορείς να είσαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας»

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο νυν βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας του είπε ότι εκείνος ήταν ο πρίγκιπας. «Δεν μπορείς να είσαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του σύμφωνα με τον Χάρι. Και ενώ ο άνδρας τον άκουγε με προσοχή επαναλάμβανε όσα έλεγε ο Κάρολος. Αμέσως μετά ο Κάρολος – που του αρέσουν οι φιλοσοφικές διαπιστώσεις – επεσήμανε πως «ο καθένας μπορεί να ζει στον δικό του φανταστικό κόσμο» και στη συνέχεια αστειευόμενος του είπε: «Ποιος ξέρει αν είμαι ο πραγματικός σου πατέρας;

Ίσως ο πατέρας σου βρίσκεται στο Μπρόντμουρ, αγαπητέ μου γιε!» Από την πλευρά του ο Χάρι χαρακτήρισε «κακόγουστο» το συγκεκριμένο αστείο. Το περιστατικό συνέβη την περίοδο όπου κυκλοφορούσαν φήμες με βάση τις οποίες ο πραγματικός πατέρας του ήταν ο ταγματάρχης Χιούιτ.

Does it anger anyone else that Arrogant Arry says Charles and William had to marry for duty,

but he got to marry for love? 🤔

Harry forgets Cressida Bonas & Chelsy Davy both turned him down. ❌

Meghan is his rebound X2 girl #HarryAndMeghanNetfix#MeghanMarkleExposed#SpareUS pic.twitter.com/SCw6G0o599 — Britannicus Maximus “Brutus” (@BrutusMaximusX) December 21, 2022

Αποκαλύπτει πως έχασε την… παρθενιά του – «Μου φέρθηκε σαν έναν νεαρό επιβήτορα»

«Μου φέρθηκε σαν να ήμουν ένας νεαρός επιβήτορας» σημειώνει ο Δούκας του Σάσσεξ για την πρώτη του σεξουαλική εμπειρία, εγείροντας ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τον βίο του στο… κρεβάτι. Όπως σημειώνει ο «αντάρτης» του Μπάκιγχαμ στη βιογραφία του, γνώρισε μια γυναίκα στα 17 του χρόνια, η οποία ήταν μεγαλύτερή του. Ενώ εξιστορώντας ένα γεγονός αναφέρει πως ήταν το 2001 και εκείνος ακόμη μαθητής στο Κολέγιο του Ιτον στο Γουίνδσορ, όταν ο Μάρκο, ένας εκ των σωματοφυλάκων της βασιλικής οικογένειας, τον επισκέφθηκε. Κατά την επίσκεψή του, αναφέρει πως υποπτευόταν ότι ο Μάρκο είχε γνώση του… one-night stand που είχε κάνει και ήθελε να μάθει αν ισχύει.

Μάλιστα καταγράφεται πως κατά τη διάρκεια του γεύματος τους σε μία καφετέρια στο κέντρο της πόλης, ο σωματοφύλακας παραδέχτηκε πως η βασιλική οικογένεια τον είχε στείλει για να μάθει την αλήθεια. «Φανταζόμουν ότι αναφερόταν στο ότι έχασα την παρθενιά μου, ένα ντροπιαστικό επεισόδιο με μία μεγαλύτερη γυναίκα σε ηλικία, στην οποία άρεσαν οι ”μάτσο” άνδρες, και η οποία μου φέρθηκε σαν έναν νεαρό επιβήτορα.

Την καβάλησα γρήγορα κι αυτή με χαστούκισε στον κ@@ο και με έστειλε μακριά. Το λάθος μου ήταν ότι επέτρεψα να γίνει ό,τι έγινε, σε χωράφι πίσω από μία πολυσύχναστη παμπ. Σίγουρα κάποιος θα μας είχε δει» περιγράφει λεπτομερώς ο πρίγκιπας, ο οποίος παρά τις κατηγορίες που εξαπολύει στο παλάτι και παρά την ανάλυση της πρώτης του ερωτικής περίπτυξης διατηρεί, ως κόρην οφθαλμού, τον τίτλο του.

What Harold conveniently forgets is that Queen Camilla has two children of her own. Two children who endured the press abuse she’s taken for decades, in silence and without the protections afforded to him. #SpareUs pic.twitter.com/H2APIinliA — Countess Commonwealth (@CountessCommon1) January 6, 2023

«Πήρα κοκαΐνη στα 17 μου»

Μέρος των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Χάρι, αφιερώνονται στη χρήση… κοκαΐνης που έκανε στα 17 του. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος χρησιμοποιούσε το ναρκωτικά κατά τη διάρκεια των άγριων πάρτι του. «Δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό, δεν με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο αλλά αισθάνθηκα διαφορετικά και αυτός ήταν ο βασικός στόχος μου, να αισθάνομαι, να είμαι διαφορετικός. Ήμουν ένας νέος 17 ετών που ήθελε να δοκιμάσει οτιδήποτε ανέτρεπε τα καθιερωμένα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι έκανα» σημείωσε για την εμπειρία του με τα ναρκωτικά τονίζοντας ότι ανάμεσα στα πάθη του βρέθηκαν και η κάνναβη με το αλκοόλ. Ο βασιλιάς Κάρολος μάλιστα, τον είχε συνοδεύσει, κατά την εφηβική του ηλικία σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να συναντήσει απεξαρτημένα άτομα, όταν ανακάλυψε ότι κάπνισε μαριχουάνα και ότι έπινε αλκοόλ σε ηλικία που δεν του επιτρεπόταν ακόμη.

pic.twitter.com/3znxhJmrD1 Here is one reason why Prince Harry isn’t entitled to forgiveness – he stood their and watched his wife mock his own grandma and his family traditions and sat their like a coward — Sophie Corcoran (@sophielouisecc) January 2, 2023

Ο εφεδρικός πρίγκιπας

Η δυσαρέσκεια του Χάρι για το γεγονός ότι είναι ο «εφεδρικός» είναι το θέμα του βιβλίου του, μέσα από κεφάλαια για την παιδική του ηλικία, τα σχολικά του χρόνια, τη σταδιοδρομία του στον βρετανικό στρατό, τη σχέση του με τους γονείς και τον αδελφό του και τη ζωή του με τη Μέγκαν μέσα από το φλερτ, τον γάμο και την πατρότητα. Από νωρίς, ο Χάρι αφηγείται την ιστορία πώς ο πατέρας του, ο σημερινός βασιλιάς Κάρολος, υποτίθεται ότι είπε στη σύζυγό του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, την ημέρα της γέννησής του: «Υπέροχα! Τώρα μου έδωσες έναν κληρονόμο και έναν εφεδρικό – η δουλειά μου τελείωσε».

Είτε περιγράφοντας τις αναμνήσεις και την αγάπη του για την Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997, είτε την ανάλογη αγάπη που είχε για τη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, που πέθανε πέρυσι, ο Χάρι είναι αμείλικτος στην εξιστόρηση έντονα ιδιωτικών σκηνών και συζητήσεων.

Harry says he called THERAPIST after a furious bust-up with his brother So he called a therapist for himself but in the Oprah interview, he claimed he couldn’t get help for his wife when she had ( allegedly) claimed she had suicidal thoughts ??https://t.co/JoL8hnr5hx pic.twitter.com/KrvnrXCCr7 — HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) January 5, 2023

Ο γάμος με τη Μέγκαν και ο Τύπος

Ο Χάρι γνώρισε τη Μέγκαν το 2016. Παντρεύτηκαν στο κάστρο του Ουίνδσορ το 2018. Ως δούκας και δούκισσα του Σάσεξ, ξεκίνησαν τη ζωή τους ως εργαζόμενοι βασιλείς, αλλά γρήγορα απομακρύνθηκαν από την οικογένεια και τελικά ξεκίνησαν μια ξεχωριστή ζωή, μετακομίζοντας στον Καναδά και στη συνέχεια στην Καλιφόρνια. Ο οδυνηρός χωρισμός τους από τη βασιλική οικογένεια αποτέλεσε αντικείμενο ατελείωτης κάλυψης από τον Τύπο, μέρος της οποίας κατεύθυναν οι ίδιοι, μεταξύ άλλων μέσω της συνέντευξης στην Oprah Winfrey το 2021 που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Σας παρακαλώ, αγόρια. Μην κάνετε τα τελευταία μου χρόνια μια δυστυχία»

Σε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ITV, ο Harry δήλωσε: «Ο Χάρι θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει για το βιβλίο του: “Θα ήθελα να πάρω πίσω τον πατέρα μου, θα ήθελα να έχω πίσω τον αδελφό μου”». Ο Χάρι αφηγείται μια αγωνιώδη συνάντηση με τον Κάρολο και τον Γουίλιαμ μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, συζύγου της βασίλισσας, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τον Απρίλιο του 2021. Ο Κάρολος, λέει, στάθηκε ανάμεσα στους αντιμαχόμενους γιους του, «κοιτάζοντας τα αναψοκοκκινισμένα πρόσωπά μας». «Σας παρακαλώ, αγόρια. Μην κάνετε τα τελευταία μου χρόνια μια δυστυχία», λέει ο Χάρι πως είπε ο Κάρολος στους γιους του.