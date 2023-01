Αντέλ υγεία: Aνησυχία για την τραγουδίστρια

Ανησυχία προκάλεσε η Αντέλ στους θαυμαστές της κατά την διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισής της στο Λας Βέγκας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στην οποία φαινόταν να περπατά με δυσκολία. «Πρέπει να περπατώ αυτές τις μέρες σιγά σιγά καθώς έχω πολύ έντονη ισχιαλγία» εξήγησε στους θεατές, καθώς μετακινούνταν από τη μια πλευρά της σκηνής στην άλλη, σύμφωνα με το Cosmopolitan, ενώ πρόσθεσε: «Έπαθα την πρώτη μου ολίσθηση σπονδύλου όταν ήμουν 15 ετών από φτέρνισμα. Ήμουν στο κρεβάτι και φτερνίστηκα και ο πέμπτος μου σπόνδυλος πετάχτηκε έξω. Τον Ιανουάριο, έφυγε ο έκτος, ο L6. Και μετά εκεί που έκανα καισαρική τομή, ο κορμός μου ήταν άχρηστος.

Αλλά όταν δυνάμωσα την κοιλιά μου, κάτι που δεν είχα ποτέ πριν, η πλάτη μου άρχισε να μην ταλαιπωρείται τόσο πολύ». Το 2021, η βραβευμένη τραγουδίστρια αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει από 15 χρονών, όταν χτύπησε για δεύτερη φορά την πλάτη της: «Πονάω στην πλάτη σχεδόν την μισή μου ζωή» είπε η Αντέλ μιλώντας στο «The Face», ενώ πρόσθεσε: «Αναζωπυρώνεται λόγω άγχους ή από κακή στάση του σώματος». H 34χρονη δούλεψε πολύ στην ενδυνάμωση των μυών του κορμού της και όπως παραδέχτηκε κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά το πρόβλημα.

Η ισχιαλγία προκαλείται από την πίεση του ισχιακού νεύρου στην περιοχή της μέσης. Μπορεί να εμφανιστεί εντελώς ξαφνικά ή να προϋπάρχει μια ενόχληση που με τον καιρό θα επιδεινωθεί. Ουσιαστικά η ισχιαλγία αποτελεί σύμπτωμα άλλου προβλήματος και δεν αποτελεί μια ξεχωριστή πάθηση. Παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Η ισχιαλγία μπορεί να διαφέρει σε κάθε ασθενή. Μπορεί να εκδηλωθεί με: Μούδιασμα ή κάψιμο στην περιοχή, δυσκολία κίνησης του ποδιού, ήπιο μυρμήγκιασμα, αδυναμία. Το σημαντικότερο σύμπτωμα είναι ο οξύς πόνος που αφορά μόνο τη μία πλευρά. Πολλές φορές ξεκινά σιγά σιγά και σταδιακά επιδεινώνεται ακόμα και με απλές κινήσεις όπως όταν το άτομο σηκωθεί όρθιο, φτερνιστεί, βήξει, σκύψει προς τα πίσω ή ξεκινήσει να περπατά.

#Adele reveals she is suffering from "really bad Sciatica." pic.twitter.com/PhVFg3YU4V

— Access Hollywood (@accesshollywood) January 4, 2023