Γιος Έλ Τσάπο: Συνελήφθη ο Οβίντιο Γκουσμάν

Ένοπλοι επιχείρησαν να αποτρέψουν τη μεταγωγή του γιου του Ελ Τσάπο στην πόλη του Μεξικό με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αρχές. Ο Οβίντιο Γκουσμάν, γιος του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνελήφθη χθες από ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Culiacán και ακολούθησε η μεταγωγή του συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Είχε ανέλαβε αρχηγική θέση στο Καρτέλ της Sinaloa, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο μετά τη σύλληψη του πατέρα του.

An all out war has stated between the Sinaloa Cartel and the Mexican government since they recent arrest of Ovidio Guzmán who is the son of Notorious Drug Lord “El Chapo” pic.twitter.com/fpP2RakQnR

