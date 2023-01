Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τζιανλούκα Βιάλι

Μια ακόμη μεγάλη απώλεια θρηνεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο του Πελέ, ο Τζιανλούκα Βιάλι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών. Ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου και της Τσέλσι, πάλευε τα τελευταία χρόνια, έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση του είχε επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς τα ιταλικά Μέσα ανέφεραν ότι βρισκόταν στο Λονδίνο και νοσηλευόταν.

Παρότι πάλευε από το 2017 με την επάρατη νόσο, ο Βιάλι είχε αποδεχτεί την πρόταση του Ρομπέρτο Μαντσίνι να αναλάβει ρόλο βοηθού στην εθνική ομάδα της Ιταλίας και μάλιστα ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία της Σκουάντρα Ατζούρα προς την κατάκτηση του Euro 2020 το καλοκαίρι του 2021. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Βιάλι αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από το πόστο του ώστε να επικεντρωθεί στη δική του μεγάλη μάχη.

Italian legend Gianluca Vialli has passed away after a long fight with cancer 🙏❤️ pic.twitter.com/NYSbJOEzlw

— 433 (@433) January 6, 2023