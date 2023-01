Πόλεμος Ουκρανία – Ρωσία: Εκεχειρία διέταξε ο Πούτιν λόγω Χριστουγέννων

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε σήμερα τις ρωσικές δυνάμεις να εφαρμόσουν εκεχειρία στην Ουκρανία στις 6 και 7 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, μετά και την έκκληση που απηύθυνε ο πατριάρχης Κύριλλος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. «Λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση της Αγιότητάς του, του πατριάρχη Κύριλλου, έδωσα οδηγίες στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας να εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός σε όλη τη γραμμή επαφής από τις 12.00 της 6ης Ιανουαρίου μέχρι τις 24.00 της 7ης» ανέφερε η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Λόγω του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων ζει στις περιοχές των εχθροπραξιών, καλούμε την ουκρανική πλευρά να κηρύξει κατάπαυση του πυρός και να τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων, καθώς και την ημέρα των Χριστουγέννων», πρόσθεσε. Πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί στη Ρωσία και την Ουκρανία ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 6-7 Ιανουαρίου. Νωρίτερα, ο πατριάρχης Κύριλλος, ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κάλεσε και τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν εκεχειρία για τα Χριστούγεννα, μια πρόταση που απορρίφθηκε από το Κίεβο ως κυνική παγίδα.

Νωρίτερα σήμερα, υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος επανέλαβε ότι το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που θα επέτρεπε στη Μόσχα να κρατήσει τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή στον διάλογο με την Ουκρανία, όμως το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχθεί την απώλεια των εδαφών που διεκδικεί η Ρωσία. «Αξίωμα: γιατί θα είναι αδύνατον να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία;» έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία (ο Πούτιν) με τη λέξη “συνομιλίες” προτείνει στην Ουκρανία και τον κόσμο να αναγνωρίσουν “το δικαίωμά του να καταλαμβάνει ξένα εδάφη” και να εδραιώσει την απουσία νομικών συνεπειών για τις μαζικές δολοφονίες σε ξένο έδαφος”. Είναι απολύτως απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Axiom: why will it be impossible to make a deal with RF?

RF (Putin) under the word “talks” offers 🇺🇦 & the world to recognize “its right to seize foreign territories” & “to fix the absence of legal consequences for mass killings on foreign territory”.

It’s fully unacceptable.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023