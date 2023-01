Μπραντ Πιτ σχέση: Η Ινές ντε Ραμόν κάνει τόπλες ηλιοθεραπεία στο πλευρό του

Ζευγάρι είναι τελικά ο Μπραντ Πιτ και η 32χρονη Ινές ντε Ραμόν, με τη νέα χρονιά να τους βρίσκει σε διακοπές στο Μεξικό. Μέχρι τώρα οι φήμες ήθελαν τον Μπραντ Πιτ να είναι ζευγάρι με διάφορες γυναίκες ανά διαστήματα, χωρίς ποτέ να επιβεβαιώνεται κάτι. Αυτή τη φορά όμως οι φήμες φαίνεται πως βγαίνουν αληθινές εάν κρίνει κανείς από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε αποκλειστικά το Page Six. Σε αυτές, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η νέα του σύντροφός φαίνονται να απολαμβάνουν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς δίπλα σε μια πισίνα, κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής απόδρασης στον Κάμπο. Το ζευγάρι κάθεται σε σε αντικριστές ξαπλώστρες, με τον Μπραντ Πιτ να φορά μια βερμούδα μαγιό και την Ινές ντε Ραμόν να είναι γυμνόστηθη, με ένα παρεό τυλιγμένο γύρω από τη μέση της και πλάτη στην κάμερα.

