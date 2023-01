Πρόστιμο σε Meta: Bαριά “καμπάνα” στον κολοσσό κοινωνικών δικτύων

Με μια σημαντική νομική ήττα ήρθε αντιμέτωπος ο κολοσσός των κοινωνικών δικτύων Meta, την Τετάρτη, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πολιτική της διαφήμισης για Facebook και Instagram, αφότου διαπιστώθηκε από αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές ότι μέσα από ειδικές ρυθμίσεις, οι χρήστες των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνονταν υποχρεωτικά αποδέκτες προσωποποιημένων διαφημίσεων.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το πρόστιμο που επιβλήθηκε από την ΕΕ στην εταρεία Meta φτάνει τα 390 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, είναι πιθανό -όπως μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα- η Meta (Facebook και Instagram) να αναγκαστεί να προχωρήσει σε κοστοβόρες αλλαγές. Η απόφαση θεωρείται μια από τις πιο καίριες, από τότε που το μπλοκ των 27 κρατών-μελών της Ευρώπης θέσπισε νομοθεσία, με στόχο να περιοριστεί η πρόασβαση του Facebook και άλλων εταιρειών στη συλλογή προσωπικών πληροφοριών. Ο νόμος τέθηκε σε εφαρμογή το 2018.

Το σκεπτικό της απόφασης πάνω στο οποίο βασίστηκε η επιβολή προστίμου αφορά στο κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτό να συλλέγονται από την κοινωνική πλατφόρμα πληροφορίες για προσωποποιημένες διαφημίσεις. Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ιρλανδίας διεμήνυσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές δεσμεύονται για το νομικό πλαίσιο που θα καλύπτει τις προσωποποιημένες διαφημίσεις. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η εταιρεία Meta καλείται να συμμορφωθεί με ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, και θα ορίζει τη δυνατότητα επιλογής για εκείνους που επιθυμούν να δέχονται στοχευμένες διαφημίσεις. Εάν ένας μεγάλος αριθμός επιλέξει να μην κοινοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα, τότε η Meta δεν θα μπορεί να προωθεί τις προσωποποιημένες διαφημίσεις.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες για το ιστορικό των χρηστών των κοινωνικών δικτύων, που αντλούνται από προηγούμενες αναρτήσεις τους ή από ορισμένες κινήσεις στις πλατφόρμες, χρησιμοποιούνται από διαφημιστές για να εμφανίζονται σε προσωπικούς λογαριασμούς προϊόντα που είναι πιο πιθανό να αγοραστούν. Οι συγκεκριμένες πρακτικές ενθαρρύνονται από τη Meta που είχε αντλήσει έσοδα ύψους 118 δισ. δολαρίων το 2021. Το πρόστιμο που επεβλήθη από τις ευρωπαϊκές αρχές έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που υιοθετούν οι ΗΠΑ σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν θεσπίσει κανένα νομικό πλαίσιο που να διαφυλάσει τα προσωπικά δεδομένα. Ορισμένες μόνο πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, έχουν προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις.

Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has been told by a European Union privacy regulator that it cannot require users to opt into personalized ads, fines them $411 million. https://t.co/NturImOiOP pic.twitter.com/iyJWtycLZ9

— AppleInsider (@appleinsider) January 4, 2023