Πούτιν – καρκίνος: Τα σενάρια για την υγεία του Ρώσου Προέδρου

Πλούσια αποδεικνύεται η σεναριολογία για την υγεία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν. Την πεποίθησή του ότι πάσχει από καρκίνο και θα πεθάνει πολύ σύντομα, εξέφρασε στο αμερικανικό δίκτυο ABC o αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του ουκρανικού στρατού Κίρλο Μπουντάνοφ, επικαλούμενος «ανθρώπινες πηγές κοντά στον πρόεδρο Πούτιν». Οι φήμες ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι άρρωστος έχουν κάνει ουκ ολίγες φορές τον γύρο του κόσμου, όμως για πρώτη φορά Ουκρανός αξιωματούχος εμφανίζεται τόσο βέβαιος για τη διάρκεια ζωής του πρώτου. Αίσθηση προκαλεί, μάλιστα, η παραδοχή του αξιωματούχου ότι η Ουκρανία έχει πληροφοριοδότες που βρίσκονται κοντά στον Ρώσο πρόεδρο. Παράλληλα, ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών προχώρησε στην έμμεση, αλλά όχι ρητή, παραδοχή ότι η Ουκρανία σχετίζεται με τις επιθέσεις σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις εντός της επικράτειας της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ρωτήθηκε για τα πλήγματα σε αεροπορικές βάσεις (τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις παρόμοιες επιθέσεις, η τελευταία στις 26 Δεκεμβρίου), ωστόσο είπε (μιλώντας στα αγγλικά) ότι δεν μπορεί να απαντήσει σ’ αυτό το ερώτημα παρά μόνο μετά τον τερματισμό του πολέμου. Παρόλα αυτά, αμέσως μετά τη δήλωσή του αυτή, ο Μπουντάνοφ είπε: «είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά τα γεγονότα». Στο ερώτημα, αν κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο μέλλον, απάντησε λέγοντας «Ναι, νομίζω». Η δημοσιογράφος τον ρώτησε στη συνέχεια διερευνητικά: «Στα βάθη της επικράτειας της Ρωσίας;» «Όλο και πιο βαθιά, πιο βαθιά» απάντησε ο Μπουντάνοφ χαμογελώντας. Επίσημοι Ουκρανοί αξιωματούχοι από την αρχή του πολέμου δεν παραδέχονταν ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας είχαν την οποιαδήποτε εμπλοκή σε δολιοφθορές, ιδιαίτερα στα αδιαμφισβήτητα εδάφη της Ρωσίας, ωστόσο δεν έκρυβαν τη χαρά τους όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο.

#Putin is terminally ill, with cancer — “We know it… from human sources [close to him].”

– #Ukraine Military Intel chief, Kyrylo Budanov, speaking with @ABC‘s @BrittClennett.pic.twitter.com/IUUhyluaee

— Charles Lister (@Charles_Lister) January 4, 2023