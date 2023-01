Εκτέλεση τρανς θανατοποινίτη ΗΠΑ: Το πρώτο πρόσωπο που εκτελέστηκε το 2023 στη χώρα

Η καταδικασμένη σε θάνατο για τον φόνο της πρώην συντρόφου της Άμπερ Μακλάφλιν έγινε χθες Τρίτη η πρώτη διαφυλική που εκτελέστηκε στην ιστορία των ΗΠΑ. Η Αμερικανίδα, 49 ετών, είναι επίσης το πρώτο πρόσωπο που εκτελέστηκε το 2023 στη χώρα. Στην Αμερικανίδα έγινε ένεση θανατηφόρου διαλύματος. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 18:51 (τοπική ώρα) στη φυλακή Μπον Τερ, στην πολιτεία Μιζούρι (κεντρικές ΗΠΑ). Είχε καταδικαστεί για φόνο που διαπράχθηκε το 2003, προτού κάνει την αλλαγή φύλου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κρατείτο στην πτέρυγα των ανδρών θανατοποινιτών. Καταδικάστηκε για τον φόνο της πρώην συντρόφου της σε προάστιο του Σεντ Λιούις, της μεγαλούπολης του Μιζούρι.

Η Μακλάφλιν δεν άντεχε τον χωρισμό τους και παρενοχλούσε το θύμα, σε βαθμό που η πρώην φίλη της προσέφυγε στις αρχές και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για την προστασία της. Όμως, την ημέρα του εγκλήματος, η Μακλάφλιν της έστησε ενέδρα έξω από τη δουλειά της, οπλισμένη με κουζινομάχαιρο. Τη βίασε, τη μαχαίρωσε και πέταξε το πτώμα του θύματος κοντά στον ποταμό Μισισιπή. Στη δίκη της, το 2006, οι ένορκοι την έκριναν ένοχη, αλλά δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στην ποινή που έπρεπε να της επιβληθεί. Με απόφαση του δικαστή, καταδικάστηκε σε θάνατο.

Activists and Democratic lawmakers are rallying to stop the scheduled execution of a trans-identified male inmate convicted of brutally raping and murdering his ex-girlfriend.

Scott "Amber" McLaughlin also sexually assaulted a 14-year-old girl.https://t.co/2anzBfgVmn

— REDUXX (@ReduxxMag) December 30, 2022