Οργή στη Ρωσία για τους 63 νεκρούς στρατιώτες από ουκρανικό χτύπημα

Σε μια σπάνια παραδοχή προχώρησε η ρωσική στρατιωτική διοίκηση, αναγνωρίζοντας τον θάνατο 63 Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία σε συνέχεια ουκρανικού πλήγματος στην περιοχή. Η συγκεκριμένη απώλεια αποτελεί και τη βαρύτερη από την έναρξη του πολέμου, που οφείλεται σε μία και μόνο επίθεση. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαίωσαν πως πραγματοποίησαν το συγκεκριμένο πλήγμα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Μακιίβκα, ανατολικά του Ντονέσκ. Ειδικότερα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως 63 Ρώσοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από τις εκρήξεις «τεσσάρων πυραύλων» στη Μακιίβκα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από συστήματα HIMARS, ένα όπλο που έχουν προμηθεύσει οι ΗΠΑ στις ουκρανικές δυνάμεις. Έπληξαν «ένα κέντρο προσωρινής ανάπτυξης» του ρωσικού στρατού στη Μακιίβκα. «Έως 10 μονάδες εχθρικού στρατιωτικού εξοπλισμού διαφόρων τύπων καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές», ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η διεύθυνση στρατηγικών επικοινωνιών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε ανακοινώσει πως σχεδόν 400 Ρώσοι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στη Μακιίβκα. Η ανακοίνωση γι’ αυτές τις βαριές απώλειες προκάλεσε αμέσως επικρίσεις εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης, η οποία κατηγορήθηκε κυρίως από τον αυτονομιστή πρώην αξιωματούχο Ιγκόρ Στρέλκοφ ότι είχαν αποθηκευτεί πυρομαχικά σ’ αυτό το μη προστατευόμενο κτίριο.

Οι Ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές, οι οποίοι ασκούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή, ανέφεραν πως εκατοντάδες άνθρωποι μπορεί να σκοτώθηκαν κατά την επίθεση σε ένα ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Μακιίβκα και κατηγόρησαν τους στρατιωτικούς διοικητές ότι δεν διδάχθηκαν από τα παρελθόντα λάθη τους. «Δέκα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, είναι επικίνδυνο και εγκληματικό να θεωρείται πως ο εχθρός είναι ένας ανόητος που δεν βλέπει τίποτε», δήλωσε ο Αντρέι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης της πόλης της Μόσχας. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας της Σαμάρα, ο Ντιμίτρι Αζάροφ, ανακοίνωσε πως άνοιξε μια τηλεφωνική γραμμή για τους συγγενείς των φονευθέντων στρατιωτών.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μερικοί κατηγόρησαν τις ρωσικές αρχές ότι υποβαθμίζουν τον αριθμό των νεκρών. «Θεέ μου, ποιος θα πιστέψει τον αριθμό 63; Το κτίριο καταστράφηκε εντελώς» έγραψε μια Ρωσίδα, η Νίνα Βέρνιχ, στο κύριο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το VKontakte. Μέσω του VKontakte, οι Ρώσοι κλήθηκαν να συγκεντρώσουν ρούχα, φάρμακα και υλικό για τους επιζήσαντες.

Το πλήγμα αυτό ανακοινώθηκε έπειτα από μια Πρωτοχρονιά που σηματοδοτήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και άλλες πόλεις, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό εκατοντάδων. Χθες, Δευτέρα, το Κίεβο δέχθηκε και πάλι πυρά από ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όμως οι ουκρανικές δυνάμεις υποστήριξαν πως τα περισσότερα απ’ αυτά καταρρίφθηκαν. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μια έκρηξη στο βορειανατολικό τομέα της πόλης.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δήλωσε πως η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και η περιφέρειά της γίνονται και πάλι στόχος ρωσικών πυραύλων. «Στοχοθετήθηκαν σημαντικές υποδομές» έγραψε.

