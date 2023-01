Δωρεάν πίτσες σε όλους στο Εδιμβούργο: Ένας αξιαγάπητος επιχειρηματίας

Ένας ιδιοκτήτης πιτσαρίας, προσφέρει σε όλους τους κατοίκους του Εδιμβούργου μία δωρεάν πίτσα τον Ιανουάριο, ως πράξη καλοσύνης. Ο Marc Wilkinson, 55 ετών, ιδιοκτήτης της πιτσαρίας «Pure Pizza» στο Morningside, δήλωσε στο BBC, ότι σχεδιάζει μια μεγάλη αλτρουιστική πράξη για να βοηθήσει τους ανθρώπους που παλεύουν με την κρίση του κόστους ζωής στην πόλη. Τόνισε επίσης ότι θα δώσει στο μερικής απασχόλησης προσωπικό του περισσότερη δουλειά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με το σχέδιό μου, επειδή είναι προς όφελος όλων», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας και συνέχισε: «Οι πελάτες ωφελούνται, οι προμηθευτές ωφελούνται και η ομάδα των σεφ μου ωφελείται καθώς τους δίνει περισσότερες ώρες εργασίας. Ακούω συνέχεια για το πόσο το κόστος ζωής επηρεάζει τόσους πολλούς ανθρώπους και σκέφτηκα ότι οι φούρνοι μου λειτουργούν ούτως ή άλλως όλη την ημέρα, οπότε μπορούν κάλλιστα να εργάζονται σε πλήρη δυναμικότητα όλη την ημέρα, αν αυτό βοηθάει τους ανθρώπους. Ο αλτρουισμός είναι κάτι που με ενδιαφέρει πραγματικά, οπότε ήθελα να το δοκιμάσω». Ο Marc Wilkinson υπολογίζει ότι αυτό το εγχείρημα θα του κοστίσει περίπου 12.000 λίρες. Ο Wilkinson, ο οποίος άνοιξε την επιχείρησή του κατά την έναρξη του lockdown τον Μάρτιο του 2020, λέει ότι οι φούρνοι του έχουν τη δυνατότητα να φτιάχνουν 18 πίτσες κάθε έξι λεπτά.

Οι δωρεάν πίτσες θα δίνονται σε όσους επισκέπτονται το κατάστημά του Wilkinson στην Morningside Drive κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, αν και δεν θα είναι διαθέσιμες μεταξύ 17:30 και 20:30. Ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας ελπίζει ότι όποιος δεχτεί την προσφορά θα μεταδώσει την πράξη καλοσύνης με τον δικό του τρόπο. Το μόνο που θα χρειαστεί κάποιος είναι να δηλώσει έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου. «Ελπίζω η ιδέα μου να μην ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά δεν πρόκειται να αρχίσω να ζητάω αποδείξεις διεύθυνσης, δεν θα χρειαστεί να φέρουν λογαριασμό δημοτικού φόρου με τη διεύθυνσή τους», πρόσθεσε ο Wilkinson.

Marc Wilkinson, 55, a takeaway owner is offering to give everyone in Edinburgh a free pizza over the next month as an act of kindness.❤ pic.twitter.com/G8vplFCs2x

