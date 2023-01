Σερ σχέσεις: «Οι άντρες ήταν πάντα το επιδόρπιό μου»

Η Σερ έχει καταφέρει εδώ και δεκαετίες να βρίσκεται στο προσκήνιο, όχι μόνο μέσω της μουσικής της, αλλά και της ταραχώδους ερωτικής της ζωής. Η διάσημη τραγουδίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της το 1970, στο πλευρό του πρώτου συζύγου της, Σόνι Μπόνο, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να κατακτήσει τη μουσική σκηνή και να μετατραπεί σε μία από τις πιο περιζήτητες γυναίκες της διεθνούς σόουμπιζ. Δεν άφησε ποτέ τους άνδρες να την καθορίσουν, όμως επέλεγε πάντα να έχει μια συντροφιά στη ζωή της. Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Ένας άνθρωπος δεν είναι ποτέ απαραίτητος. Βλέπω τους άνδρες σαν επιδόρπιο. Λατρεύω τα επιδόρπια και αγαπώ τους άνδρες. Είναι υπέροχοι, αλλά ποτέ δεν τους χρειάζεσαι πραγματικά για να ζήσεις».

Πριν τον γάμο του με την Ανέτ Μπένινγκ, ο Γουόρεν Μπίτι ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους άνδρες. Ούτε η 16χρονη τότε, Σερ κατάφερε να αντισταθεί στην γοητεία του κι έκανε μάλιστα, τα αδύνατα δυνατά για να τον έχει. Η σχέση του τότε, με τη Νάταλι Γουντ δεν φαίνεται να στάθηκε εμπόδιο στη Σερ, η οποία αν και εννιά χρόνια νεότερή του, κατάφερε τελικά, να τον γοητεύσει και να τον κάνει δικό της. «Όταν ήμουν 16 χρονών, μάζεψα τον Γουόρεν Μπίτι. Φυσικά, είμαι μία μόνο από τη μεγάλη του λίστα. Το έκανα, επειδή οι φίλες μου ήταν τρελαμένες μαζί του, όπως και η μητέρα μου. Και τι απογοήτευση! Όχι, ότι δεν ήταν τεχνικά καλό ή ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερος, αλλά δεν ένιωθα τίποτα. Έτσι, σκέφτηκα πως “δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό”», είχε πει σε συνέντευξη της η σταρ.

Το 1962, λίγο μετά τον χωρισμό της με τον Γουόρεν Μπίτι, η Σερ γνώρισε τον επίδοξο μουσικό, Σόνι Μπόνο σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες. «Ορκίζομαι στον Θεό, τη στιγμή που είδα τον Σόνι, όλοι οι άλλοι στο δωμάτιο εξαφανίστηκαν», είχε πει σε μια συνέντευξή της στο Parade το 2010. «Ήταν ο πιο κουλ τύπος που είχε δει ποτέ». Η πρώτη τους γνωριμία δεν ήταν αυτή που θα χαρακτήριζε κανείς ιδανική. «Ο Σόνι μου είπε “δεν σε βρίσκω πολύ ελκυστική”», θυμάται η Σερ. «Ήθελε να ξέρω ότι το να είμαστε μαζί δεν είχε να κάνει με το σεξ». Όμως, τα πράγματα άλλαξαν ένα βράδυ, όταν τη φίλησε στο τέλος ενός από τα ραντεβού τους. Παντρεύτηκαν το 1964 και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Τσαζ Μπόνο, το 1969.

Η καριέρα τους ως δίδυμο έφτασε στο αποκορύφωμά της, τη δεκαετία του 1970. Εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες που κυκλοφόρησαν μαζί, όπως το «I Got You Babe», έκαναν από κοινού μια τηλεοπτική εκπομπή. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη και τη δόξα, ο Σόνι δεν ήταν ο απελευθερωμένος άνδρας που όλοι νόμιζαν. «Δεν ήθελε να ωριμάσω ή να έχω ελευθερία», είχε πει η Σερ στο Parade. «Δεν μου επέτρεπε να κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να δουλεύω. Δουλεύαμε περισσότερο από όσο ζούσαμε».

Αργότερα, ανακάλυψε πως κατά τη διάρκεια του γάμου της, ο Σόνι ήταν άπιστος. Επίσης, είχε αυτοκτονικές τάσεις. «Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο σίγουρη αν θα έπρεπε να είχαμε παντρευτεί ποτέ», είπε η τραγουδίστρια. Το ζευγάρι χώρισε το 1974. Ο πρώην σύζυγός της έληξε τη μουσική του καριέρα λίγο αργότερα κι έκανε την προσπάθειά του σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, πριν πεθάνει τελικά, σε ατύχημα στο σκι το 1998.

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1973, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εμβληματικού κλαμπ του Λος Άντζελες, The Roxy. Εκεί, η Σερ γνώρισε έναν από τους ιδιοκτήτες του κλαμπ, τον Ντέιβιντ Γκέφεν. Συγκεκριμένα, του ζήτησε να κάτσει σε μια από τις άδειες καρέκλες που υπήρχαν στο τραπέζι του κι εκείνος την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά.

Το επόμενο βράδυ την κάλεσε για δείπνο στο σπίτι του και έτσι, οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν έως το 1975. «Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που μοιράστηκε το κρεβάτι του και τη ζωή του», είπε η Σερ στη New York Post. «Ήμασταν πραγματικά τρελοί ο ένας για τον άλλον», είχε αναφέρει. Σύμφωνα με την Post, ο Γκέφεν της ζήτησε να τον παντρευτεί και της χάρισε υπερβολικά δώρα, αλλά εκείνη τον άφησε για τον Γκρεγκ Άλμαν των «Allman Brothers Band». Αυτό συνέτριψε τον Γκέφεν, ο οποίος μάλιστα απείλησε να κινηθεί νομικά. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το 1990 παρουσιάστηκε ως ομοφυλόφιλος σε ένα σεμινάριο για το Aids Project Los Angeles.

Στις 30 Ιουνίου 1975, τέσσερις ημέρες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Σόνι Μπόνο, η Σερ παντρεύτηκε το μέλος των «Allman Brothers Band», Γκρεγκ Άλμαν. Σύμφωνα με το Rolling Stone, το πρώτο τους ραντεβού ήταν καταστροφικό, μιας και ο μουσικός «λιποθύμησε στην τουαλέτα, λόγω υπερβολικής δόσης ηρωίνης», αλλά εκείνη «του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία». Ωστόσο, όπως αναφέρει η EW, ο έρωτάς τους τελείωσε μία μόλις εβδομάδα αφότου παντρεύτηκαν, λόγω του εθισμού του στην ηρωίνη και το αλκοόλ.

Ο Άλμαν στη συνέχεια, προσπάθησε να σταματήσει τη χρήση ουσιών και να κερδίσει πίσω τη Σερ. Το ζευγάρι βρέθηκε ξανά μαζί, όμως οι δυο τους πέρασαν πολλά σκαμπανεβάσματα μαζί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει το Rolling Stone, «μεταξύ 1975 και 1977, η Σερ και ο Γκρεγκ γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν, χώρισαν, ξαναπαντρεύτηκαν, απέκτησαν έναν γιο και έκαναν ένα άλμπουμ μαζί». «Είναι ο πιο ευγενικός, στοργικός σύζυγος και πατέρας. Αλλά μετά, το ξεχνάει και όλα πάνε στον δι****», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια το 1978. «Περάσαμε τις καλές μας στιγμές, είχαμε και τις κακές στιγμές μας», είπε αργότερα ο Άλμαν στο Rolling Stone και συμπλήρωσε: «Ήμασταν διαφορετικοί με πολλούς τρόπους… Χάρηκα πολύ που ποτέ δεν με ρώτησε τι γνώμη είχα για τα τραγούδια της, γιατί λυπάμαι, αλλά δεν είναι πολύ καλή τραγουδίστρια».

Σε μια συνέντευξη της για το People το 1979, η Σερ μίλησε για τη σχέση της με τον μουσικό των Kiss, Τζιν Σίμονς, περιγράφοντάς τη ως «την καλύτερη σχέση που είχε ποτέ με έναν άνθρωπο». Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τη σχέση τους, «ελεύθερη» και τους ίδιους σίγουρα όχι «μονογαμικούς». «Περνάω μια πολύ απελευθερωμένη φάση αυτή τη στιγμή», είχε πει η σταρ στο People. Συνέχισε λέγοντας ότι περνούσε χρόνο και με άλλους άντρες μόνο «για συντροφιά», προσθέτοντας: «Ο Τζιν είναι ο μόνος, για τον οποίο τρελαίνομαι».

«Πάντα φοβόμουν να μιλήσω για τη σχέση μας στο παρελθόν», είχε δηλώσει από τη μεριά του ο Σίμονς, αναφερόμενος στις αντιδράσεις των θαυμαστριών των Kiss. «Είναι πολύ ζηλιάρες και κτητικές, αλλά αυτό είναι δύσκολο. Είμαι τρελός για τη Σερ, τρελαίνομαι για αυτήν. Είναι η πρώτη μου αγάπη. Η Σερ είναι μια αμόλυντη ψυχή που δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα κακό σε κανέναν».

Τα Χριστούγεννα του 1979, η Σερ πρότεινε στον αγαπημένο της να συμβουλευτεί την καλύτερή της φίλη, Νταϊάνα Ρος για να τον καθοδηγήσει στην αγορά ενός χριστουγεννιάτικου δώρου, σύμφωνα με την Washington Post. Φαίνεται πως αυτό αποδείχθηκε τελικά, λάθος για τη σχέση τους. «Δεν το σκεφτήκαμε πολύ και δεν είμαι σίγουρος ότι κάποιος από τους δυο μας είχε κάποιο μυστικό, αλλά πολύ γρήγορα έγινε φανερό ότι κάτι συνέβαινε», θυμάται ο Σίμονς στα απομνημονεύματά του το 2001. Όπως ήταν λογικό, η σχέση του με τη Σερ έφτασε στο τέλος της.

Το 1981, ένας φίλος είπε στον Βαλ Κίλμερ ότι η Σερ ενδιαφέρεται να τον γνωρίσει. «Το όνομά της με συγκλόνισε, σε σημείο που έφτυσα τα μακαρόνια μου φωνάζοντας “όχι”» έγραψε ο Κίλμερ στα απομνημονεύματά του, «I’m Your Huckleberry» το 2020. «Είδα τη Σερ ως έναν λιγότερο συναρπαστικό χαρακτήρα από αυτόν που περιγράφουν τα κουτσομπολιά. Δεν είχα κίνητρο να τη συναντήσω, όχι από σνομπισμό, αλλά απλώς επειδή ήμουν σίγουρος ότι δεν είχαμε τίποτα κοινό». Σε μια συνέντευξη στο People το 1984, η Σερ αποκάλυψε πως εκείνη και ο Κίλμερ πέρασαν μια εβδομάδα μιλώντας, πριν δώσουν το πρώτο τους φιλί. «Είχαμε μια φιλία πρώτα. Αναρωτιόμουν τι θα γινόταν, αν κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν φιληθήκαμε, νόμιζα ότι το κεφάλι μου θα εκτοξευόταν από το σώμα μου. Έπρεπε να πάρω ανάσα», είχε πει.

Το ζευγάρι χώρισε το 1984, μετά από δύο χρόνια σχέσης. «Ο Βαλ είναι υπέροχος, αλλά μερικές φορές είναι πολύ έντονος», είπε η Σερ στο People εκείνη τη χρονιά. «Αλλά είναι ευαίσθητος, καλλιτέχνης, έχει την αίσθηση του χιούμορ και φιλάει υπέροχα. Ο εμπειρικός μου κανόνας,ότι αν ένας άντρας φιλάει καλά, τότε είναι υπέροχος, δεν έπεσε ποτέ έξω», δήλωσε.

Συνάντησε τον Τομ Κρουζ σε έναν έρανο στον Λευκό Οίκο, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με το People. Εκείνη ήταν 39 ετών τότε και εκείνος 23. «Ήμουν τόσο τρελή για εκείνον», είπε η Σερ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με την Όπρα Γουίνφρεϊ. «Ήταν τόσο υπέροχος… Και ήταν τόσο διαφορετικός… Ήταν ένα ντροπαλό αγόρι. Δεν είχε καν χρήματα», είχε πει για τον ηθοποιός. Σε μια συνέντευξή της το 2013 στο «Watch What Happens Live», η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί ξανά στο ειδύλλιό της με τον σταρ. «Δεν ήταν Σαηεντολόγος τότε. Ήταν αρκετά ζεστός τύπος, αν και λίγο βαρύς. Είναι υπέροχος τύπος. Το άτομο που ήξερα ήταν ένας υπέροχος και αξιαγάπητος άνδρας και ένας από τους καλύτερους εραστές όλων των εποχών», είπε Σερ, προσθέτοντας… πονηρά ότι ο Κρουζ ήταν «στην πεντάδα».

Σύμφωνα με την Daily Mail , η ποπ σταρ γνώρισε τον παραγωγό ταινιών , ενώ εργαζόταν για τον πρώην φίλο του, Βαλ Κίλμερ. Η Σερ και ο Ντόνεν δεν έκαναν καλή πρώτη εντύπωση ο ένας στον άλλον. Εκείνη πίστευε ότι ήταν «αγενής», ενώ αυτός πίστευε ότι ήταν μια «αντικοινωνική σκυ**». Ωστόσο, η αρχική της αντιπάθεια κατέληξε σε μια διετή σχέση. Ο Ντόνεν ενθάρρυνε μάλιστα, τη Σερ να πάρει τον διάσημο ρόλο της στην ταινία «Η Μάσκα».

Η ίδια θεώρησε τη σχέση της με τον Ντόνεν ως «την πιο σοβαρή σχέση της από τότε που παντρεύτηκε». «Ακόμα αγαπώ πραγματικά τον Τζόσουα και τον βλέπω συνέχεια. Απλώς δεν ήθελα να είμαι πια μαζί του ως φίλη», είχε δηλώσει για το τέλος της σχέσης τους.

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά το βράδυ των 40ων γενεθλίων της. Σύμφωνα με το Macleans, επισκεπτόταν ένα καφέ στο Μανχάταν με τον τότε φίλο της Βαλ Κίλμερ, όταν ένας επίδοξος ηθοποιός τράβηξε το μάτι της. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Καμιλιέτι «συντηρούσε τον εαυτό του δουλεύοντας ως μπάρμαν και αρτοποιός για μερική απασχόληση» -κάτι που αργότερα του χάρισε το παρατσούκλι «Bagel Boy».

«Μόνο δύο φορές στη ζωή μου έχω επηρεαστεί με αυτόν τον τρόπο», θυμάται η Σερ σε συνέντευξή της το 1989 για το Macleans. «Και στις δύο περιπτώσεις, οι άνδρες ήταν Ιταλοί. Ο Ρομπ έκανε την καρδιά μου να νιώθει κάτι περίεργο. Υπάρχει κάτι πολύ ηλεκτρικό και συναρπαστικό σε αυτό — θέλεις μόνο αυτό το άτομο και όλα τα άλλα τα πετάς από το παράθυρο», δήλωσε. «Ήταν ο πιο προσαρμοστικός άνδρας, με τον οποίο έχω πάει ποτέ».

Τα συναισθήματα του Καμιλιέτι ωστόσο, δεν ήταν τα ίδια. «Δεν παραδέχτηκα στον εαυτό μου ότι με έλκυε στην αρχή», είπε και συμπλήρωσε: «Είμαστε από εντελώς διαφορετικούς κόσμους».

Το ζευγάρι τελικά χώρισε το 1989, λόγω των μέσων ενημέρωσης. «Ήταν τόσο κακοί με τον Ρόμπερτ, ξέρετε. Λόγω της δουλειας του», είπε η Σερ σε συνέντευξή της στο Parade το 2010. Ωστόσο, όταν προέκυψε το ερώτημα για το ποιος ήταν η «αληθινή της αγάπη» σε μια εκδήλωση το 2013, απάντησε: «Ρόμπερτ Καμιλιέτι. Ένας Ιταλός από το Κουίνς».

Η Σερ και ο Ρίτσι Σαμπόρα υπήρξαν ζευγάρι για έναν μόλις χρόνο, από το 1989 έως το 1990. Ωστόσο, η τραγουδίστρια του έμεινε αξέχαστη. Ακόμα και σε συνέντευξή του το 2011, ανέφερε πως η Σερ ήταν η πηγή έμπνευσης πίσω από τη συλλογή ρούχων που σχεδίασε με τη Νίκι Λαντ. «Ήμουν περίπου 28 χρονών, όταν άρχισα να βγαίνω με τη Σερ. Προφανώς είναι fashionista, μου έμαθε πολλά… Μου έμαθε πώς να συνδυάζω τα ρούχα. Τι δεν πρέπει να φοράς μαζί, τι ήταν σωστό για την κάθε περίσταση. Γιατί όταν είσαι παιδί, δεν ξέρεις τέτοια πράγματα, ειδικά όταν είσαι άντρας. Είναι μια υπέροχη κυρία», είχε πει για την πρώην σύντροφό του. Δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Η τραγουδίστρια πέρασε και από τη ζωή του πρώην μέλους των «Hells Angel», Τιμ Μέντβετς. Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008 και αυτό που τους έφερε κοντά ήταν η κοινή τους αγάπη για τις μοτοσυκλέτες Harley Davidson. Η σχέση τους, αν και ήταν ιδιαίτερα αρμονική, κράτησε μόνο δύο χρόνια, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η αιτία ήταν το φορτωμένο πρόγραμμα περιοδειών της Σερ. Ωστόσο, το 2012 η σχέση τους αναθερμάνθηκε, με πηγές από το περιβάλλον τους να αναφέρουν πως πίσω από την ένωσή τους κρύβονταν τα παιδιά της Σερ, Τσαζ και Ελάιζα. «Νόμιζα ότι η αναρρίχηση στο Έβερεστ ήταν το απόλυτο κάλεσμα της άγριας φύσης, αλλά νομίζω ότι το να παντρευτώ τη Σερ θα το ξεπεράσει», είχε πει στη Sun ο μουσικός, όμως έκανε λάθος, αφού δεν κατέληξαν ποτέ στα σκαλιά της εκκλησίας.

Το 2010, μεταξύ του χωρισμού της και της επανασύνδεσής της με τον Μέντβετς, η Σερ είχε σχέση με τον συγγραφέα Ρον Ζίμερμαν, ο οποίος ήταν 12 χρόνια νεότερος της. «Είναι ο γηραιότερος άντρας με τον οποίο βγήκα ποτέ!», είχε πει χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο «The Tonight Show with Jay Leno».

Όπως αποκάλυψε, αυτό που της τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν το προφίλ του στο Facebook, το οποίο θεώρησε αρκετά «αστείο». «Στη σελίδα ενός φίλου μου, υπήρχε αυτός ο πραγματικά αστείος τύπος, που έλεγε τα πιο περίεργα πράγματα. Όπως, κάτω από τη θρησκεία, έλεγε “Δίας”. Είναι πολύ περίεργος, αλλά είναι επίσης ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει», ανέφερε για τον τότε αγαπημένο της, ενώ εξήγησε πως χρησιμοποίησε ένα ψεύτικο προφίλ για να τον προσεγγίσει.

Λίγους μήνες αργότερα, όταν η σχέση τους έγινε γνωστή, η Σερ μίλησε δημόσια για εκείνον στο ABC News και ανέφερε: «Έχω ένα αγόρι. Αποφασίσαμε ότι είναι κάτι μεταξύ της σχέσης μου και του καλύτερου μου φίλου. Με κάνει να γελάω περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κι είναι τρελός, έξυπνος και ταλαντούχος». Ωστόσο, η σχέση τους κράτησε μέχρι το 2012, όταν η τραγουδίστρια τα ξαναβρήκε με τον Μέντβετς.

