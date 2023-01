Ελίζα Βόζεμπεργκ 2033: Μια ευχή για την Πρωτοχρονιά προκάλεσε… χαμό στο Twitter

Ένα λάθος της Ελίζας Βόζεμπεργκ ήταν αρκετό για να πάρει… φωτιά το Twitter, με τους χρήστες να τη σχολιάζουν ποικιλοτρόπως.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θέλησε να ευχηθεί καλή χρονιά, ωστόσο… πρόσθεσε 10 χρόνια παραπάνω.

«Καλό κι ευλογημένο το 2033! Καλή χρονιά!», έγραψε η κυρία Βόζενμπεργκ κα τα σχόλια δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

«Πόσο κοιμήθηκα;» έγραψε ένας χρήστης με αρκετούς να της επισημαίνουν ότι είναι «πολύ μπροστά», κάτι που της αναγνωρίστηκε ως προτέρημα για έναν πολιτικό.

«Τι έγινε ρε παιδιά? Πόσο ήπια? Λίγο τα μάτια είπα να κλείσω το βράδυ και ξύπνησα καμιά 10αρια χρόνια μετά» αναρωτήθηκε ένας άλλος χρήστης.

«Άσε να βγάλουμε το ’23 και βλέπουμε!!» ήταν η μάλλον επιφυλακτική, μετά από τόσα χρόνια κρίσεων και πανδημίας, ήταν μια άλλη απάντηση.

Καλώς ήρθες χρονοταξιδιώτισσα στο 2023. Εδώ έχουμε ακόμα Μητσοτάκη. Μπορείς να γυρίσεις πίσω. Nothing to see here.

