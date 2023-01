Αλλαγή του χρόνου στον κόσμο: Καλή χρονιά σε όλους με υπέροχες εικόνες

O κόσμος γιόρτασε το πέρασμα στο 2023, αφήνοντας πίσω του μια επεισοδιακή χρονιά! Στο Ρίο ντε Ζανέιρο έως και δύο εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν στην παραλία της Κοπακαμπάνα για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους, ενώ αργότερα σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. «Ελπίζουμε σε μια νέα κυβέρνηση που θα ασχολείται περισσότερο με την υγεία των ανθρώπων», δήλωσε η Άνα Καρολίνα Ροντρίγκες, ντυμένη στα λευκά όπως συνηθίζεται στο Ρίο ντε Ζανέιρο για την υποδοχή του νέου έτους.

Δεκατέσσερις ώρες νωρίτερα, στην άλλη άκρη του κόσμου, το Σίνδεϊ της Αυστραλίας ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες πόλεις που υποδέχθηκαν το 2023, ανακτώντας τον τίτλο της «παγκόσμιας πρωτεύουσας του ρεβεγιόν», έπειτα από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της covid-19.

Με νέα αισιοδοξία το Σίδνεϊ γιόρτασε την έλευση του 2023 με ένα εντυπωσιακό σόου χιλιάδων πυροτεχνημάτων, το οποίο παρακολουθήσαν ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Το 2022 μπορεί να τελείωσε όμως ο κόσμος εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις: η κλιματική αλλαγή όπως και η αύξηση του πληθυσμού της Γης, ο οποίος το προηγούμενο έτος έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια. Η χρονιά που μόλις πέρασε σημαδεύτηκε από τον θάνατο πολλών προσωπικοτήτων, μεταξύ άλλων της βασίλισσας Ελισάβετ, του Πελέ, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και του Σίνζο Άμπε ενώ χθες, στην εκπνοή του χρόνου, πέθανε και ο πρώην πάπας Βενέδικτος. Εξάλλου το 2022 χαρακτηρίστηκε από τις μαζικές παραιτήσεις εργαζομένων μετά την πανδημία, την παγκόσμια ύφεση και την άνοδο του πληθωρισμού, ένα χαστούκι στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, την κατάρρευση της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων FTX και τη σύλληψη του ιδρυτή της Σαμ Μπάνκμαν- Φριντ, αλλά και την εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μάσκ. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το 2022 θα συνδέεται με την επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Νέα σειρά εκρήξεων συγκλόνισαν το Κίεβο σήμερα, λιγότερο από μία ώρα μετά την έλευση του 2023. Σε περισσότερες από 300 ημέρες πολέμου σχεδόν 7.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 10.000 τραυματιστεί, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.Δεκαέξι εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Όσοι μένουν στη χώρα είναι αντιμέτωποι καθημερινά με διακοπές ρεύματος, νερού και θέρμανσης, όπως και με τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα, ακυρώθηκε το παραδοσιακό σόου με πυροτεχνήματα, αφού ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν ρώτησε τους κατοίκους πώς θα ήθελαν να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. «Με έναν ειρηνικό ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας», αυτή ήταν η μόνη ευχή των Μοσχοβιτών. Η κρατική ραδιοτηλεόραση VGTRK έχει υποσχεθεί «μια ατμόσφαιρα ρεβεγιόν, παρά τις αλλαγές στη χώρα και τον κόσμο». Όμως φέτος η εορταστική εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου θα γίνει χωρίς τον παρουσιαστή- σταρ Μαξίμ Γκαλκίν, ο οποίος αυτοεξορίστηκε από τη Ρωσία για να καταγγείλει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη Γαλλία ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε στο μήνυμά του για το νέο έτος την πρόθεση του Παρισιού να στηρίξει το Κίεβο «ως τη νίκη». Λίγο αργότερα η λεωφόρος των Ηλυσίων στη γαλλική πρωτεύουσα ξαναβρήκε τη λάμψη της και σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέρρευσαν για να παρακολουθήσουν το σόου με τα πυροτεχνήματα και να ακούσουν μουσική.

Στο Λονδίνο περίπου 100.000 άνθρωποι πήγαν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας το διάσημο σόου με τα πυροτεχνήματα, το οποίο απέτισε φόρο τιμής και στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ.

Drones σχημάτισαν στον ουρανό μια κορώνα καθώς και ένα νόμισμα στο οποίο παρουσιαζόταν το πορτρέτο της Ελισάβετ, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε το πρόσωπο του νέου βασιλιά της Βρετανίας, του Καρόλου.

