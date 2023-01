Βινίσιους – ρατσιστική επίθεση: Νέα καταγγελία από τον παίκτη της Ρεάλ

Νέα ρατσιστική επίθεση εναντίον του, αυτήν τη φορά από οπαδούς της Βαγιαδολίδ, καταγγέλλει ο Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης κατηγορεί τη La Liga ότι δεν αντιδρά απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Ο Βινίσιους που είχε γίνει στόχος ρατσιστικών συνθημάτων στο ντέρμπι του περασμένου Σεπτεμβρίου με την Ατλέτικο Μαδρίτης, εμφανίζεται σε βίντεο να δέχεται λεκτική επίθεση από οπαδούς της Βαγιαδολίδ, όταν αντικαταστάθηκε στο χθεσινό (30/12) ματς στο «Χοσέ Θορίγια».

«Οι ρατσιστές συνεχίζουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και να βλέπουν από κοντά τον μεγαλύτερο σύλλογο στον κόσμο και η La Liga συνεχίζει να μην κάνει τίποτα. Θα συνεχίσω με το κεφάλι ψηλά και θα πανηγυρίζω τις νίκες μου και τις νίκες της Ρεάλ», έγραψε ο Βινίσιους, σε ανάρτησή του στο Twitter. Σε ανακοίνωσή της, η ισπανική Λίγκα αναφέρει ότι εξετάζει τα επίμαχα βίντεο που ανέβηκαν στα social media και επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να μάχεται κατά της βίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022