Πάπας Βενέδικτος – πέθανε: Θλίψη στο Βατικανό

Στο πένθος βυθίστηκε το Βατικανό, καθώς απεβίωσε ο πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ σε ηλικία 95 ετών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας Ματέο Μπρούνι. «Με λύπη σας πληροφορώ ότι ο Επίτιμος Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ εκοιμήθη σήμερα στις 9:34 στην Μονή Mater Ecclesiae στο Βατικανό» δήλωσε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ σόκαρε την Καθολική Εκκλησία όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του το 2013, κάτι που είχε να συμβεί για πάνω από 600 χρόνια. Έκτοτε ζούσε σε πρώην μοναστήρι στο Βατικανό, όπου και διέμενε. Ο Βενέδικτος, ο πρώτος Γερμανός πάπας εδώ και 1.000 χρόνια, εξελέγη στις 19 Απριλίου του 2005 για να διαδεχθεί τον πολύ δημοφιλή πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, που έμεινε στην κεφαλή της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας για 27 χρόνια.

Ο Βενέδικτος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 2013. Δήλωσε ότι δεν είχε πια τη σωματική και ψυχική δύναμη να ηγηθεί της εκκλησίας. Στις 28 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς παραιτήθηκε επίσημα και μετακινήθηκε προσωρινά στη θερινή παπική κατοικία, νότια της Ρώμης, ενώ καρδινάλιοι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη για να εκλέξουν τον διάδοχό του. Ο Φραγκίσκος, ο πρώτος πάπας από τη Λατινική Αμερική, εξελέγη διάδοχός του στις 13 Μαρτίου του 2013.

