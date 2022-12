Μπάρμπαρα Γουόλτερς δημοσιογράφος: Ο θάνατός της, ένα τεράστιο κενό

Έφυγε στα 93 της χρόνια από τη ζωή η δημοσιογράφος Μπάρμπαρα Γουόλτερς, δημοσιογράφος που πήρε ιστορικές συνεντεύξεις από ηγέτες και διασημότητες σε διεθνές επίπεδο για την τηλεόραση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της καριέρας της από το 1951 ωσότου αποσύρθηκε από τα τηλεοπτικά πλατό το 2015. H Γουόλτερς έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε ποτέ την παρουσίαση βραδινού τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό του ABC News το 1976. Γεννημένη στη Βοστώνη στην αρχή της Μεγάλης Ύφεσης το 1929, η Γουόλτερς κέρδισε 12 βραβεία Emmy.

Πήρε συνεντεύξεις από κάθε πρόεδρο των ΗΠΑ, από τον Ρίτσαρντ Νίξον μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από πολλούς αστέρες της μουσικής και της ποπ κουλτούρας. «Η Μπάρμπαρα Γουόλτερς πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα», δήλωσε η δημοσιογράφος Σίντι Μπέργκερ το βράδυ της Παρασκευής. «Έζησε τη ζωή της χωρίς τύψεις. Ήταν πρωτοπόρος όχι μόνο για τις γυναίκες δημοσιογράφους, αλλά για όλες τις γυναίκες».

