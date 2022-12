Βίβιαν Γουέστγουντ – ποια ήταν: Η γυναίκα που γεννήθηκε για να αλλάξει τον κόσμο

Αντισυμβατική, είχε προκαλέσει επανειλημμένα έκπληξη με τις προκλητικές και πρωτοποριακές της επιλογές. Η Βίβιαν Γουέστγουντ έζησε με σαματά και «έφυγε» αθόρυβα. Ηθελε να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, μέχρι τέλους σχεδίαζε, δούλευε και έγραφε το βιβλίο της. «Ο Τάο σου δίνει την αίσθηση ότι ανήκεις στον κόσμο και δίνει σκοπό στη ζωή σου» έλεγε και θεωρούσε τον εαυτό της Ταοϊστή. Η βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Βίβιαν Γουέστγουντ «έφυγε» στα 81 της χρόνια. Συνέδεσε το όνομά της με την πανκ σκηνή στη δεκαετία του 1970 και έγινε ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια της βρετανικής μόδας. Μέσα από τις κολεξιόν της φρόντιζε να περνά πολιτικά μηνύματα (όπως π.χ. την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή ή την υποστήριξή της στον ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ) όταν ντύθηκε καναρίνι μέσα σε κλουβί.

Παρωδώντας τη Μάργκαρετ Θάτσερ πόζαρε για το εξώφυλλο του περιοδικού Tatler το 1989, ενώ οδήγησε ένα λευκό άρμα μάχης κοντά στην εξοχική κατοικία του μετέπειτα πρωθυπουργού της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αμφιλεγόμενη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) για την εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Το 1992 η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ της απένειμε το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Βίβιαν Γουέστγουντ δεν έχασε την ευκαιρία να προκαλέσει, αφού αποκάλυψε στον φωτογραφικό φακό ότι δεν φορούσε εσώρουχο. «Ο μόνος λόγος που ασχολούμαι με τη μόδα είναι για να καταστρέφω τη λέξη “υπακοή”», είχε δηλώσει η σχεδιάστρια με το επαναστατικό πνεύμα σε βιογραφία της το 2014. «Τίποτα δεν μου φαίνεται ενδιαφέρον, αν δεν έχει αυτό το στοιχείο», συμπλήρωσε.

Ήταν υπεύθυνη για τις ενδυματολογικές επιλογές των μελών του συγκροτήματος Sex Pistols, που καθόρισε την πανκ ροκ σκηνή στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1970. Ο σύντροφός της Μάλκολμ Μακλάρεν ήταν μάνατζερ του δημοφιλούς συγκροτήματος. «Δεν υπήρχε πανκ πριν από εμένα και τον Μάλκολμ», είχε υποστηρίξει η Γουέστγουντ στη βιογραφία της.

Η Βίβιαν Ίζαμπελ Σουάιρ γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1941 στο Γκλόσοπ της Αγγλίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ζούσε για πολλά χρόνια σε ένα μικρό διαμέρισμα στο νότιο Λονδίνο, ενώ χρησιμοποιούσε ποδήλατο για τις μετακινήσεις της. Έμαθε αργυροχοΐα και κατασκευή κοσμημάτων προτού αλλάξει κατεύθυνση και γίνει δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Από τον πρώτο γάμο της, με τον Ντέρεκ Γουέστγουντ, απέκτησε έναν γιο.

