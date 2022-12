Θάνατος Πελέ: Ο ξεχωριστός αποχαιρετισμός της NASA

Η NASA έκανε έναν ξεχωριστό αποχαιρετισμό στον θρυλικό Πελέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 82 ετών. Η διαστημική υπηρεσία δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία ενός σπειροειδούς γαλαξία στον αστερισμό Sculptor, ο οποίος φέρει τα χρώματα της Βραζιλίας (κίτρινο και μπλε). Στη λεζάντα, η NASA σημείωσε: «Τιμούμε τον θάνατο του θρυλικού Πελέ, γνωστού σε πολλούς ως ο βασιλιάς του “όμορφου παιχνιδιού”. Αυτή η εικόνα δείχνει έναν σπειροειδή γαλαξία στον αστερισμό Sculptor, που παρουσιάζεται στα χρώματα της Βραζιλίας».

Παράλληλα, με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο αποχαιρετά τον Πελέ η ισπανική αθλητική εφημερίδα «Marca». Συγκεκριμένα, η εφημερίδα παρουσιάζει τον Βραζιλιάνο θρύλο να πανηγυρίζει σε κάποιο από τα Μουντιάλ που κατέκτησε και τα τέσσερα γράμματα του ονόματός του να καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη τη σελίδα, με ιδιαίτερο σχόλιο: «Ποτέ άλλοτε τέσσερα γράμματα δεν ήταν τόσο μεγάλα».

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

— NASA (@NASA) December 29, 2022