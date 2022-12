Σεούλ – φωτιά σε αυτοκινητόδρομο: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Πανικό προκάλεσε μια φονική φωτιά στη Σεούλ. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 30 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σκεπαστό τμήμα αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Σεούλ, σύμφωνα με μέλη των υπηρεσιών πρώτης ανάγκης και μέσα ενημέρωσης. Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το σκεπαστό τμήμα του υπέργειου αυτοκινητοδρόμου –το οποίο καλύπτεται από ειδική ηχομονωτική κατασκευή προκειμένου να προστατεύονται τα γειτονικά κτίρια από τον θόρυβο της κίνησης των οχημάτων– να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό γύρω στις 13:50 (τοπική ώρα, 06:50 ώρα Ελλάδας) στο σκεπαστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Γκουατσεόν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο, δήλωσε ο αξιωματικός. «Πραγματοποιούμε έρευνες στο εσωτερικό του τμήματος αυτού για την περίπτωση που υπάρχουν άλλα θύματα», πρόσθεσε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Λόγω της αυξημένης κίνησης, τα οχήματα δυσκολεύθηκαν να διαφύγουν από το σημείο όταν ξέσπασε η φωτιά και ακούστηκε η έκρηξη, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN.

#SouthKorea 🇰🇷 – 🔥🔥 At least six people were killed and 29 others injured, 3 of them seriously, in a tunnel #fire along a highway in #Gwacheon, south of #Seoul, on Thursday. fire authorities said.

(29.12.2022)

