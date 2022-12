Ουκρανικός πύραυλος – Λευκορωσία: Συναγερμός στη χώρα

Ουκρανικός πύραυλος του συστήματος αεράμυνας S-300 έπεσε σήμερα στο έδαφος της Λευκορωσίας, όπως ανέφερε το Sputnik Belarus στο κανάλι του, στο Telegram. «Σήμερα, μεταξύ 10:00 και 11:00 π.μ., ένας ουκρανικός πύραυλος S-300 καταγράφηκε να πέφτει από το έδαφος της Ουκρανίας σε αυτό της Λευκορωσίας. Ο επικεφαλής του κράτους ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό», αναφέρει το σχετικό μήνυμα.

Ομάδα ειδικών από την Ερευνητική Επιτροπή του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, έχει ξεκινήσει έρευνες, κατόπιν εντολής του Λουκασένκο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με το Sputnik Belarus εξετάζονται τα ενδεχόμενα ο πύραυλος να πέταξε σε λάθος κατεύθυνση, όπως έγινε στην Πολωνία ή να καταρρίφθηκε από την αεράμυνα της Λευκορωσίας. Δεν έχουν ληφθεί, μέχρι στιγμής, πληροφορίες για τα θύματα.

#Belarus Officially confirmed: this morning, a S-300 complex missile fell down in Belarus. Lukashenka instructed to create a group of specialists to investigate the incident. There are no casualties.

Propaganda immediately blamed Ukrainians for this. pic.twitter.com/stAAFeCKDc

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 29, 2022