Ουκρανικός πύραυλος – Λευκορωσία: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Το σύστημα αεράμυνας της Λευκορωσίας ήταν αυτό που κατέρριψε τον ουκρανικό πύραυλο S-300, που έπεσε στην περιοχή του Μπρεστ, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Μινσκ στο Telegram. «Ο εναέριος στόχος επλήγη γύρω στις 10:00 ώρα Μόσχας, ενώ τα θραύσματά του βρέθηκαν σε ένα χωράφι κοντά στο χωριό Γκορμπάκα, στην περιοχή του Μπρεστ», ανέφερε το υπουργείο. Ο έλεγχος της ομάδας ειδικών έδειξε ότι τα θραύσματα ανήκαν σε αντιαεροπορικό κατευθυνόμενο πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το έδαφος της Ουκρανίας. Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας δεσμεύτηκε να παράσχει λεπτομέρειες για το τι συνέβη στο εγγύς μέλλον. Αξιωματικός του στρατού της Λευκορωσίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ενημερώθηκε αμέσως για το τι συνέβη και με εντολή του σχηματίστηκε ομάδα ειδικών από τους υπαλλήλους της Ερευνητικής Επιτροπής του Υπουργείου Άμυνας της χώρας για να ανακαλύψει τα αίτια του συμβάντος. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας BelTA είχε νωρίτερα μεταδώσει ότι ουκρανικός πύραυλος S-300 είχε καταπέσει σε λευκορωσικό έδαφος κατά τη διάρκεια μιας εκ των πιο εκτεταμένων πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου. Η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι το υπουργείο Άμυνας του Μινσκ ερευνά εάν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Λευκορωσίας είχαν καταρρίψει τον πύραυλο ή πρόκειται για εσφαλμένη εκτόξευση.

