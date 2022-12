Καραμπόλα Κίνα: Εικόνες σοκ λόγω ομίχλης

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Κίνα σε καραμπόλα άνω των 200 οχημάτων σε γέφυρα της πόλης Ζενγκζού εν μέσω πυκνής ομίχλης. Αρκετά αυτοκίνητα και φορτηγά μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών και στοιβάχτηκαν το ένα πάνω στο άλλο στη γέφυρα Ζενγκσίν Χουανγκέ, σύμφωνα με εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα. Ένα αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο καταμεσής της καραμπόλας, όπως διακρίνεται σε πλάνα του κινεζικού κρατικού δικτύου CCTV. Όπως ανέφερε το CCTV πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο σημείο του ατυχήματος, ενώ δυνάμεις τις πυροσβεστικής κατέφθασαν στη γέφυρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σωστικών συνεργείων στην καραμπόλα ενεπλάκησαν πάνω από 200 οχήματα και οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής αυτής της κεντρικής Κίνας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η ορατότητα σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της Ζενγκζού, περιοριζόταν σε κάτω από 500 και σε κάποια σημεία σε κάτω των 200 μέτρων το πρωί, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Κίνας έστειλε αμέσως 11 οχήματα και 66 άνδρες, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ. Πολλές καραμπόλες καταγράφηκαν και στις δύο κατεφθύνσης κοντά στο κέντρο της γέφυρας Ζενγκσίν Χουανγκέ, ανέφερε το CCTV. Δύο ώρες νωρίτερα η τοπική τροχαία είχε εκδώσει ανακοίνωση απαγορεύοντας σε όλα τα οχήματα τη διέλευση της γέφυρας λόγω της ομίχλης.

Η εν λόγω γέφυρα πάνω από τον Κίτρινο Ποταμό της Κίνας συνδέει τη Ζενγκζού με τη γειτονική Σιντζιάνγκ. Ένα βίντεο περίπου 42″ στην πλατφόρμα Weibo – την κινεζική εκδοχή του Twitter – δείχνει σειρές αυτοκινήτων και φορτηγών να έχουν υποστεί διάφορες ζημιές και ανθρώπους να ελίσσονται ανάμεσά τους τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο. «Είναι πολύ τρομακτικό. Γεμάτο κόσμο εδώ πέρα. Δε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φύγουμε από τη γέφυρα», ακούγεται να λέει ένας οδηγός, που φαίνεται να βιντεοσκοπεί τη σκηνή.

WATCH: #BNNChina Reports

Due to extremely foggy conditions, more than 200 vehicles were involved in a major pileup on a bridge in central #Zhengzhou City in the morning, according to the province.

As of 9:30 a.m., 11 people had been rescued, and operations were still underway. pic.twitter.com/7nslu48TIF

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 28, 2022