Kabosu σκυλίτσα: Το τετράποδο πίσω από το δημοφιλές meme, κινδυνεύει να πεθάνει

H Kabosu, η σκυλίτσα πίσω από το δημοφιλές meme στο διαδίκτυο, είναι σοβαρά άρρωστη, όπως ενημέρωσε η ιδιοκτήτριά της. Το ζωάκι, που έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη διαδικτυακή κουλτούρα εδώ και μία δεκαετία, πάσχει από λευχαιμία αλλά και ηπατική νόσο. Το 17 ετών shiba inu σταμάτησε να τρώει και να πίνει την παραμονή των Χριστουγέννων και διαγνώστηκε με οξεία χολαγγειοηπατίτιδα και χρόνια λεμφαδενική λευχαιμία, σύμφωνα με τις αναρτήσεις στο Instagram που έκανε η ιδιοκτήτριά της Atsuko Sato, νηπιαγωγός στη Σακούρα της Ιαπωνίας. Παρότι η όρεξη της επέστρεψε, κινείται ολοένα και λιγότερο και μεγάλη δυσκολία.

