Κυκλώνας βόμβα – ΗΠΑ: Η «χιονοθύελλα του αιώνα» σφυροκοπά τις Ηνωμένες Πολιτείες

Τη στιγμή που η Ευρώπη βιώνει ίσως την πιο ιστορική περίοδο Χριστουγέννων των τελευταίων ετών, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ισχυρό κύμα χιονιά που αφήνει πίσω του νεκρούς, καταστροφές και πόλεις βυθισμένες στο σκοτάδι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το ομοσπονδιακό κράτος στη Νέα Υόρκη, μετά την ακραία χιονοθύελλα η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους μόνο στην περιοχή της πόλης Μπάφαλο, της δεύτερης μεγαλύτερης της πολιτείας, και άφησε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος. O απολογισμός των θυμάτων της «χιονοθύελλας του αιώνα» ανερχόταν σε τουλάχιστον 49 νεκρούς ως χθες Δευτέρα το βράδυ. Ωστόσο, οι νεκροί σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ ανέρχονται σε τουλάχιστον από 55.

Η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ και έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους «απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της», προειδοποίησαν οι αρχές. «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει τελειώσει», είπε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκατοστά χιόνι. «Είναι σαφώς η θύελλα του αιώνα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μπάφαλο, τη γενέτειρά της. Μολονότι η ένταση της θύελλας έχει κοπάσει, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, «παραμένει πάντα επικίνδυνο το να βρίσκεται έξω», πρόσθεσε.

A travel ban remained in effect in Buffalo on Monday after a powerful blizzard over the weekend killed at least 25 people and brought several feet of snow to the city. https://t.co/bvphgjpxoF pic.twitter.com/whei0K1oCY

— CBS News (@CBSNews) December 26, 2022