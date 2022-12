Αυτοκτονία Ιρανού – Γαλλία: 38χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Με ένα λιτό όσο και ανατριχιαστικό μήνυμα, ένας 38χρονος Ιρανός αυτοκτόνησε χθες, Δευτέρα, πέφτοντας στον Ροδανό ποταμό στη Λιόν ώστε να επιστήσει την προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στην χώρα του, η οποία συγκλονίζεται από κύμα διαδηλώσεων. Ο Μοχάμεντ Μοραντί, ζούσε στη Λυών από το 2019, βρέθηκε πνιγμένος αργά χθες το βράδυ, ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας Le Progres. Πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα στις όχθες του ποταμού, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. «Η αστυνομία επιτίθεται σε ανθρώπους, χάσαμε πολλούς γιους και κόρες, κάτι πρέπει να κάνουμε», λέει ο 38χρονος άνδρας με ήρεμη φωνή σε βίντεο που αναρτήθηκε σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτού δώσει τέλος στη ζωή του.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της Λυών ο Μοραντί λέει ότι «με γνωρίζεται καλά εμένα και τη σύζυγό μου. Τώρα όμως, στη χώρα μου, υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα κατά της βίας της κυβέρνησης. Αποφάσισα να αυτοκτονήσω πέφτοντας στον Ροδανό, για να δείξω ότι εμείς, οι Ιρανοί, είμαστε πολύ κουρασμένοι από αυτή την κατάσταση», συνέχισε. «Όταν δείτε αυτό το βίντεο, θα είμαι νεκρός. Είμαι ευτυχισμένος γιατί διάλεξα αυτόν τον δρόμο χωρίς κανένα άγχος. Δεν είμαι θλιμμένος. Αποφάσισα να το κάνω αυτό για να δείξω σε όλο τον κόσμο ότι εμείς οι Ιρανοί χρειαζόμαστε βοήθεια. Σας παρακαλώ προσέξτε τη χώρα μου, το Ιράν», συνεχίζει, προτού ζητήσει υποστήριξη στον ιρανικό λαό στον αγώνα του ενάντια στην «εξαιρετικά βίαιη αστυνομία και κυβέρνηση».

Dec 27

while the world is drowning in the comfort and media blackout of the holiday season#MohammadMoradi an Iranian student in Lyon,France,ended his life by drowning in the river to bring the media and western decision-makers’ attention to the tyranny in #Iran#MahsaAmini pic.twitter.com/12l6QFrX9c

— Dr. Iman Taheri (@TheDrIman) December 27, 2022