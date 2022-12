Ρίσι Σούνακ – άστεγος: Η ερώτηση του πρωθυπουργού που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Ρίσι Σούνακ καταγράφηκε σε βίντεο να ρωτά αμήχανα έναν άστεγο αν εργάζεται στον τομέα των επιχειρήσεων καθώς σέρβιρε φαγητό σε ένα κέντρο πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ επικρίθηκε δριμύτατα σήμερα, καθώς ρώτησε έναν άστεγο, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, αν είναι επιχειρηματίας και θέλει να ασχοληθεί με τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Ο Σούνακ, πρώην στέλεχος της τράπεζας Goldman Sachs και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Βρετανία, σερβίριζε πρωινό σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Λονδίνο, την Παρασκευή, όταν έπιασε κουβέντα με έναν άνδρα που είπε ότι ονομάζεται Ντιν. Σε πλάνα την ώρα που σέρβιρε πρωινό σε ανθρώπους, ο Σούνακ ρωτήθηκε από έναν άνδρα που λεγόταν Ντιν: «Φτιάχνετε την οικονομία;»

«Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω», απάντησε ο αρχηγός του κόμματος των Τόρις, προτού ρωτήσει τον άνδρα αν εργάζεται στον τομέα των επιχειρήσεων. «Εργάζεστε σε επιχειρήσεις;» ακούστηκε να ρωτά ο πρωθυπουργός, δίνοντάς του ένα πιάτο με λουκάνικα, τοστ και αυγά. «Όχι, είμαι άστεγος. Στην πραγματικότητα, είμαι άστεγος», απάντησε ο συνομιλητής του.

Τότε ο Ντιν είπε ότι ενδιαφέρεται για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ο Σούνακ να τον ρωτήσει τι είδους επιχειρήσεις τον ενδιαφέρουν. Όταν ο Ντιν απάντησε για τα οικονομικά, ο Ρίσι Σούνακ είπε: «Δούλευα στα οικονομικά». Ο Σούνακ στη συνέχεια ρώτησε: «Είναι κάτι με το οποίο θα θέλατε να ασχοληθείτε;» «Ναι, δεν θα ήταν άσχημα. Αλλά, δεν ξέρω, θα ήθελα να περάσω πρώτα τα Χριστούγεννα», είπε ο άστεγος. Ο Σούνακ συνέχισε: «Ποιο είναι το πλάνο σου, τι κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο;»

Ο Ντιν απάντησε ότι ήλπιζε πως η φιλανθρωπική οργάνωση για αστέγους St Mungo’s θα μπορούσε να τον βοηθήσει να μπει σε προσωρινή στέγαση «για να μην είμαι στο δρόμο». Η αναπληρώτρια αρχηγός των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, ανέβασε στο Twitter το κλιπ του ITV και έγραψε: «εξοργιστικό». Ένας άλλος βουλευτής των Εργατικών, ο Μπιλ Έστερσον, είπε ότι η συνομιλία απέδειξε ότι ο κ. Σουνάκ ήταν «εκτός επαφής».

Χθες, ο Σούνακ δημοσίευσε μια φωτογραφία της επίσκεψής του, μαζί με τα λόγια: «Για πάρα πολλούς ανθρώπους, η ευκαιρία να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα σε ένα ζεστό και ασφαλές περιβάλλον είναι απρόσιτη. Τα λόγια δεν φτάνουν. Επενδύουμε 2 δισεκατομμύρια λίρες για να δώσουμε σε μερικούς από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, με στοχευμένη υποστήριξη για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους».

