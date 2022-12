Επίθεση στο Παρίσι – δράστης: Η στιγμή που ο ένοπλος εισβάλλει σε κομμωτήριο

Τη στιγμή που φέρεται να μπαίνει ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στο Παρίσι σε ένα κατάστημα με το όπλο στο χέρι έχει καταγράψει κάμερα. Σύμφωνα με τη Daily Mail πρόκειται για τη στιγμή που ο ύποπτος ένοπλος μπαίνει σε ένα κομμωτήριο αφού πυροβόλησε τρεις Κούρδους και τραυμάτισε άλλους τρεις στους δρόμους του Παρισιού. Ο φερόμενος δράστης άνοιξε πυρ σε ένα πολυσύχναστο τμήμα του 10ου διαμερίσματος κοντά στον σταθμό Gare du Nord το μεσημέρι, λίγες ημέρες αφότου βγήκε με εγγύηση από τη φυλακή αναμένοντας τη δίκη του για την επίθεση σε καταυλισμό μεταναστών στις 8 Δεκεμβρίου στο Παρίσι 2021. Μια γυναίκα και δύο άνδρες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, προκαλώντας «απόλυτο πανικό» καθώς η αιματοχυσία επέστρεψε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

3 people were killed in a terror attack in Paris today.

A 69-year-old man attacked a Kurdish cultural center, where he started firing at random.

He was released from prison 2 weeks ago after having attacked an asylum center with a sword a few years ago. pic.twitter.com/05ttHs6rrh

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 23, 2022