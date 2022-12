Κυκλώνας βόμβα ΗΠΑ: Εξωφρενικές θερμοκρασίες έως και -40 βαθμούς

Χαμηλές θερμοκρασίες πλήττουν τις ΗΠΑ, καθώς χιονοθύελλες και δριμύ ψύχος με θερμοκρασίες -40 βαθμούς Κελσίου σαρώνουν τη χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αποκαλεί το καιρικό γεγονός ως «συμβάν που γίνεται μια φορά σε κάθε γενιά» και είναι επικίνδυνο ακόμα και για τη ζωή. Το χιόνι, η βροχή, ο πάγος, ο άνεμος και οι χαμηλές θερμοκρασίες διαταράσσουν τα σχέδια αεροπορικών ταξιδιών σε όλη τη χώρα.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν περισσότερες από 2.100 πτήσεις στις ΗΠΑ έως τις 3 μ.μ. την Πέμπτη και προληπτικά ακύρωσαν περισσότερες από 1.000 πτήσεις την Παρασκευή, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Οι καθυστερήσεις ήταν ακόμη πιο εκτεταμένες, με περισσότερες από 5.500 την Πέμπτη από τις 3 μ.μ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε σήμερα τους Αμερικανούς ότι το επόμενο 48ωρο αναμένονται «επικίνδυνες και απειλητικές» καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμβουλεύοντας όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν, για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους, να φύγουν αμέσως. «Πρόκειται για επικίνδυνες και απειλητικές, πραγματικά σοβαρές καταιγίδες από την Οκλαχόμα μέχρι το Ουαϊόμινγκ και το Μέιν… Ως εκ τούτου, προτρέπω όλους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις κατά τόπους προειδοποιήσεις», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν. «Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, φύγετε τώρα! Δεν είναι αστείο» τόνισε, και συμπλήρωσε πως έδωσε άδεια σε μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου ώστε να αναχωρήσουν νωρίτερα για τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους.

Over 4,400 flights have been canceled over a two-day period as a powerful #WinterStorm hits the #UnitedStates, coinciding with the start of a holiday season that some predict could be the busiest ever.#Snow #WinterSolstice #Storm #Elliott #blizzardwarning #MIwx #USA pic.twitter.com/HARBBHKbfa

