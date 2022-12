Καταιγίδα – ΗΠΑ: Έντονη ανησυχία για τον «κυκλώνα-βόμβα»

Ανησυχία έχει προκαλέσει η καταιγίδα που πλήττει τις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για χειμωνιάτικη καταιγίδα ονόματι «κυκλώνας-βόμβα» και σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να φέρει τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η ψυχρή καταιγίδα η οποία ξεκίνησε από τον βορειοδυτικό Ειρηνικό την Τρίτη, προτού κινηθεί ανατολικά, θα μετατραπεί σε «κυκλώνα-βόμβα» μέχρι την Παρασκευή, όπως μεταδίδει το BBC. Μάλιστα, πάνω από 90 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε 37 πολιτείες. Περίπου το 80% της χώρας πρόκειται να αντιμετωπίσει θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που βρίσκονται τόσο νότια όσο το Τέξας.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα αναμένεται να προσφέρει τα πιο κρύα Χριστούγεννα στις μεσοδυτικές πολιτείες από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ακόμη και η Φλόριντα, η Πολιτεία της Ηλιοφάνειας, αναμένεται να δει τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων 30 ετών. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) δήλωσε ότι θερμοκρασίες -45 βαθμών Κελσίου που «παγώνουν τα κόκκαλα» είναι πιθανές μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας σε ορισμένες περιοχές της χώρας. «Ο παγωμένος άνεμος μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, αν δεν ληφθούν προφυλάξεις, ενώ η υποθερμία και ο θάνατος είναι επίσης πιθανά από την παρατεταμένη έκθεση στο κρύο», ανέφερε η Υπηρεσία.

Η NWS έκανε λόγο για ένα χειμερινό καιρικό φαινόμενο που συμβαίνει «μία φορά ανά γενιά», ειδικά καθώς η καταιγίδα φτάνει στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, όπου η πίεσή της αναμένεται να φτάσει το επίπεδο ενός τυφώνα κατηγορίας 3. Οι κυβερνήτες του Κεντάκι και της Βόρειας Καρολίνας έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι χιονισμένες συνθήκες και το πάγωμα των δρόμων αναμένεται να προκαλέσουν χάος στις μετακινήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. «Είχαμε μια υπέροχη εβδομάδα για την Ημέρα των Ευχαριστιών με ελάχιστη αναστάτωση», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Πιτ Μπάτιγκιγκ στο καλωδιακό κανάλι MSNBC την Τετάρτη. «Δυστυχώς, δεν πρόκειται να είναι έτσι ενόψει των Χριστουγέννων».

Η καταιγίδα έρχεται την ώρα που η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε ότι αναμένει ο όγκος των ταξιδιών στις γιορτές να είναι κοντά στα προ της πανδημίας επίπεδα. Η Southwest Airlines ακύρωσε περίπου 500 από τις 4.000 προγραμματισμένες πτήσεις της εταιρείας για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Επίσης, εκατοντάδες πτήσεις από το Ντένβερ και το Σικάγο έχουν ήδη ακυρωθεί. Σημειώνεται πως το Ντένβερ προβλέπεται να αντιμετωπίσει το κύριο βάρος του ψύχους. Το Σικάγο έχει προειδοποιηθεί να προετοιμαστεί για πυκνές χιονοπτώσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται από ριπές που θα ξεπερνούν τα 80 χλμ/ώρα.

Κυκλώνας-βόμβα είναι ένας όρος που δίνεται σε μια καταιγίδα που εντείνεται γρήγορα. Η ισχύς του είναι εκρηκτική και προκαλείται από την ταχεία πτώση της πίεσης. Τέτοιες καταιγίδες φέρνουν καιρικά φαινόμενα, από χιονοθύελλες έως ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις. Οι κυκλώνες-βόμβες είναι πιο συνηθισμένοι στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά, όπου η δροσερή ξηρά και το θερμό ρεύμα του ρεύματος του Κόλπου παρέχουν βέλτιστες συνθήκες.

