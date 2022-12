Αφγανιστάν – γυναίκες: Φοιτήτριες διαδήλωσαν κατά του αποκλεισμού από τα Πανεπιστήμια

Μια μικρή ομάδα γυναικών οργάνωσε σήμερα στην Καμπούλ διαδήλωση αστραπή διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τους απαγόρευσε να σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο, δήλωσε μια από τις γυναίκες, προσθέτοντας ότι μερικές απ’ αυτές συνελήφθησαν. «Δικαιώματα για όλους ή για κανένα», φώναζαν οι διαδηλώτριες σε συνοικία της Καμπούλ, σύμφωνα με βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου. Μια εικοσαριά Αφγανές, ντυμένες με χιτζάμπ και ορισμένες φορώντας μάσκες, διαδήλωσαν στο δρόμο με υψωμένες γροθιές διεκδικώντας το δικαιώμά τους να σπουδάζουν.

Όμως «ορισμένες γυναίκες συνελήφθησαν από γυναίκες αστυνομικούς, οι οποίες τις πήραν μαζί τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διαδηλώτρια που ζήτησε να μην κατονομασθεί, «Δύο γυναίκες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες, όμως άλλες παραμένουν υπό κράτηση», πρόσθεσε. Οι διαδηλώσεις γυναικών είναι όλο και πιο σπάνιες στο Αφγανιστάν μετά τη σύλληψη ακτιβιστριών πρώτης γραμμής στην αρχή της χρονιάς. Οι διαδηλώτριες κινδυνεύουν να συλληφθούν, να υποστούν βία και να στιγματισθούν.

So after almost 17 months of banning teenage girls from school. The Taliban decide to BAN women from universities too.

Afghanistan is the ONLY country in the world that bans women and girls from going to school & university.

This is a crime against humanity & it must not stand. pic.twitter.com/igK1wpg2n0

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 20, 2022