Δημητράς – εγκληματική οργάνωση ΜΚΟ: Οι υποθέσεις που οδήγησαν στην δίωξη

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο μεταναστευτικό μετά τις ποινικές διώξεις που άσκησε η εισαγγελία της Κω σε βάρος του Παναγιώτη Δημητρά, διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), για εγκληματική οργάνωση και διευκόλυνση μεταναστών και του Τόμι Όλσεν, ιδρυτή και διευθυντή της οργάνωσης Aegean Boat Report. Η παραπάνω εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια μίας τακτικής στα ελληνοτουρκικά σύνορα, είτε χερσαία είτε θαλάσσια, βάσει της οποίας ορισμένες ΜΚΟ έχουν εκ των προτέρων γνώση των στοιχείων αλλά και της ακριβής θέσης των παράνομων μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα και ενημερώνουν τις αρχές προκειμένου αυτές να προβούν στη διάσωση ή περισυλλογή τους με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησής τους και σκοπό την αίτηση για άσυλο.

Τέτοια περιστατικά λαμβάνουν αμέσως δημοσιότητα σε συγκεκριμένες ομάδες στο Facebook ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δημοσιεύονται και σε ΜΜΕ συγκεκριμένης ιδεολογίας τα οποία υιοθετούν αδιακρίτως τις «καταγγελίες» των ΜΚΟ δίχως να έχει προηγηθεί διασταύρωση των πληροφοριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιβόητη περίπτωση των 38 μεταναστών στον Έβρο όπου η ΜΚΟ Human Rights 360 είχε από την πρώτη στιγμή ενημέρωση για το σημείο στο οποίο βρίσκονταν, αλλά και λίστα με τα στοιχεία των μεταναστών. Παρά τον σάλο που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες για τον «θάνατο της μικρής Μαρίας από τσίμπημα σκορπιού» τελικά η υπόθεση αποδείχθηκε fake news, αφού ούτε νεκρό παιδί υπήρξε, ενώ και το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel το οποίο είχε πρωτοστατήσει στην ανάδειξη του περιστατικού απέσυρε όλα τα άρθρα του λέγοντας πως θα επανεξετάσει τις πηγές του.

Ο Παναγιώτης Δημητράς κλήθηκε χθες σε απολογία από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αλλά υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και για την προσωρινή του κράτηση η μη θα αποφασίσει τις προσεχείς ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα η Εισαγγελία της Κω αξιοποιώντας δικογραφία του Λιμενικού Σώματος, παρέπεμψε τους τον Δημητρά και τον Όλσεν για «συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό να παραλαμβάνει στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επιχειρούν παράνομη είσοδο στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολύνει την παράνομη είσοδο και διαμονή αυτών, αποστέλλοντας στις αρχές τα πλήρη στοιχεία τους και το ακριβές σημείο εντοπισμού τους στη χώρα, προκειμένου οι τελευταίοι να υπαχθούν στις διαδικασίες ασύλου». Οι κακουργηματικές διώξεις συνοδεύονται από την επιβαρυντική περίπτωση της τέλεσης των αδικημάτων «κατ’ επάγγελμα, καθώς από την υποδομή που έχει δημιουργήσει (δηλαδή τη λειτουργία της οργάνωσης Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι) προκύπτει πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης και πορισμός εισοδήματος».

Οι υποθέσεις που αποτέλεσαν τη βάση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη αφορούν σε περιστατικά άφιξης μεταναστών σε Κω τον Ιούλιο του 2021 και Φαρμακονήσι τον Αύγουστο του ίδιου έτους σε δικογραφίες που σχημάτισαν η Λιμενική Αρχή Κω καθώς και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος στη Λέρο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε το Λιμενικό της Κω και εστάλη προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω στις 21.7.2021, εμπλεκόμενοι μεταξύ άλλων και για κατ’ εξακολούθηση παράβαση του άρθρου 148 ΠΚ (Κατασκοπεία) και του άρθρου 187 ΠΚ (Εγκληματική Οργάνωση) είναι οι: «ημεδαπός δικηγόρος, πρόεδρος γνωστής ΜΚΟ Παναγιώτης Δημητράς, Τούρκος διακινητής Fisher, Οργανωτής-μεταφορέας Solide Tchinda του Pierre (συλληφθείς) και το Ιδρυτικό στέλεχος Ευρωπαϊκής ΜΚΟ Tommy Ohlsen». Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, οι μετανάστες ανέφεραν σχετικά με την μεταφορά τους από την Τουρκία στην Ελλάδα ότι ο οργανωτής, που βρισκόταν στη βάρκα μαζί τους, κατόπιν εντολής του Τούρκου διακινητή στην Τουρκία, επικοινώνησε –πριν από τον απόπλου από τα τουρκικά παράλια- τηλεφωνικά με μία ΜΚΟ. Στην ΜΚΟ αυτή γνωστοποίησε την ακριβή ώρα του απόπλου, το δρομολόγιο του ταξιδιού τους, καθώς και τα στοιχεία των μεταναστών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, «η Λιμενική Αρχή Κω καθώς και οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές έγιναν δέκτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ο αποστολέας αυτών φέρεται να είναι ημεδαπός με στοιχεία Δημητράς Παναγιώτης “Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι”».

Μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας από τους μετανάστες ανέφερε, ότι «μετά την προηγούμενη ανεπιτυχή προσπάθεια που είχε γίνει να περάσουν σε ελληνικό έδαφος -στις 10 Ιουνίου του 2021- όταν επέστρεψαν στην Τουρκία ο διακινητής παρότρυνε την ομάδα των προσφύγων-μεταναστών «να συλλέξουν στοιχεία ώστε με τη βοήθεια δικηγόρου ονόματι ‘Δημητράς’ να προβούν σε καταγγελία κατά των ελληνικών αρχών για παράνομη επαναπροώθηση, με κάλυψη του χρηματικού ποσού από τις προαναφερθείσες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».

Το ίδιο καλοκαίρι, περίπου έναν μήνα μετά το περιστατικό της Κω, στη Λιμενική Αρχή Λέρου διαβιβάσθηκε ηλεκτρονική αλληλογραφία του Παναγιώτη Δημητρά σχετικά με την άφιξη αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι. Τα πρόσωπα που εισήλθαν στη χώρα εντοπίστηκαν μία ημέρα μετά, 25 Αυγούστου 2021, ενώ οι Λιμενικοί συνέλαβαν τρεις φερόμενους διακινητές. Εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση μεταξύ άλλων ήταν, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, ο Τούρκος διακινητής, στρατιωτικός, αξιωματικός του τουρκικού Λιμενικού, Αμπού Ράσουα (Abu Rashua), ο Παλαιστίνιος οργανωτής Αλγκαμπλάν Ραμί (Alghalban Rami), ο Παναγιώτης Δημητράς και ο Τόμι Ολσεν (Tommy Ohlsen) της Aegean Boat Report. Στην δικογραφία αναφέρεται η διαδικασία μεταφοράς των μεταναστών και αποστολής φωτογραφιών σε ομάδα της εφαρμογής Whatsapp, μέλος της οποίας φέρεται να ήταν ο Παναγιώτης Δημητράς.

Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως η Aegean Boat Report είχε αναδημοσιεύσει fake news της Άγκυρας με βάση τα οποία η Ελλάδα στρατικοποιεί τα ελληνικά νησιά. Μάλιστα τόσο το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, όσο και ΜΜΕ της γείτονας, αναδημοσίευσαν και έκαναν «σημαία» την αναδημοσίευση της Aegean Boat Report, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες κατά της Ελλάδας. Το Anadolu σημειώνει πως η συγκριμένη ΜΚΟ επιβεβαιώνει : «την αντίθεση της Τουρκίας στη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να είναι “πρόκληση”.

«Η μη κυβερνητική οργάνωση Aegean Boat Report με έδρα τη Νορβηγία ερμήνευσε τον οπλισμό ελληνικών νησιών στο Αιγαίο ως πρόκληση. H Αθήνα λέει ψέματα» έγραφε η Yeni Akit. «Η Aegean Boat Report με έδρα τη Νορβηγία αποκάλυψε τα γεγονότα. Η ΜΚΟ έστειλε μήνυμα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντάς του: «Ο οπλισμός των νησιών του Αιγαίου είναι πρόκληση και η Τουρκία έχει δίκιο για τους πρόσφυγες» σχολίαζε δημοσίευμα της εφημερίδας Sabah, με τίτλο: «Νορβηγική ΜΚΟ αποκάλυψε το παιχνίδι της Ελλάδας στα νησιά. Η Τουρκία έχει δίκαιο: Παραβιάζεται η Λωζάνη». «Η νορβηγική MKO Aegean Boat Report χαρακτήρισε πρόκληση τον εξοπλισμό των νησιών της Ελλάδας στο Αιγαίο» γράφει η ελληνική έκδοση του δικτύου TRT. Ποια είναι η «Aegean Boat Report» Ερωτηματικά δημιουργούνται από τη δράση της ΜΚΟ «Aegean Boat Report» στα νησιά του Αιγαίου.

A Norway-based NGO has supported Türkiye’s opposition to the militarization of Greek islands in the Aegean, saying such a move can be “provocation” https://t.co/HqWTRX7kMJ pic.twitter.com/diejNjYE6f

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 11, 2022