Τιμή φυσικού αερίου σήμερα: Νέα σημαντική «πτώση»

Πτωτική πορεία για τέταρτη συνεχόμενη μέρα ακολουθούν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η συνεχιζόμενη πτωτική πορεία στην τιμή του φυσικού αερίου συνοδεύεται από οριακό ρεκόρ στις εισαγωγές του υγροποιημένου φυσικού αερίου και τα παραπάνω από το αναμενόμενο αποθέματα αμβλύνουν περαιτέρω τις ανησυχίες για την προσφορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς (TTF) υποχώρησαν έως και 9%, πέφτοντας κάτω από τα 100 ευρώ για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της ηπείρου παραμένουν ήπιες εν μέσω και της αθρόας εισροής υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία συμβάλλει στη μείωση των τιμών, σημειώνει το Bloomberg.

«Με το τσουχτερό κρύο να έχει τελειώσει -και τον ήπιο καιρό που προβλέπεται για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τη συνήθη χαμηλότερη βιομηχανική ζήτηση κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων- υπάρχουν πολλοί πτωτικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο», δήλωσε ο Tom Marzec-Manser, επικεφαλής αναλυτής αγοράς φυσικού αερίου στην ICIS που εδρεύει στο Λονδίνο. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου είναι περίπου 83% γεμάτες, πάνω από το αναμενόμενο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gas Infrastructure Europe. Οι προμήθειες από τη Ρωσία που αποστέλλονται μέσω της Ουκρανίας αναμένεται επίσης να είναι σταθερές και σήμερα, με την Gazprom PJSC να χρησιμοποιεί εναλλακτικές συνδέσεις για τη μεταφορά του καυσίμου μετά την καταστροφή ενός από τους τοπικούς αγωγούς της από πυρκαγιά αυτή την εβδομάδα.

