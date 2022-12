Αφγανιστάν γυναίκες: Έδιωξαν φοιτήτριες από τις σχολές

Μαίνονται οι διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν να αποκλείσει τις γυναίκες από τα πανεπιστήμια της χώρας. Η απόφαση τέθηκε άμεσα σε ισχύ, καθώς φοιτήτριες πανεπιστημίων στο Αφγανιστάν, εκδιώχθηκαν σήμερα Τετάρτη (21/2022) από τις πανεπιστημιουπόλεις.

«Πήγαμε στο πανεπιστήμιο, οι Ταλιμπάν βρίσκονταν στις πύλες εισόδου και μας είπαν ‘δεν σας επιτρέπεται να εισέλθετε στο πανεπιστήμιο μέχρι νεωτέρας’…όλες έκλαιγαν», λέει η Σαΐστα, μια φοιτήτρια Οικονομικών Επιστημών σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Καμπούλ. Ένας καθηγητής σε άλλο πανεπιστήμιο της Καμπούλ, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, είπε ότι το πανεπιστημιακό προσωπικό έδιωξε τις φοιτήτριες στην πύλη του πανεπιστημίου γιατί δεν είχε άλλη επιλογή παρά να εφαρμόσει την εντολή.

So after almost 17 months of banning teenage girls from school. The Taliban decide to BAN women from universities too.

Afghanistan is the ONLY country in the world that bans women and girls from going to school & university.

This is a crime against humanity & it must not stand. pic.twitter.com/igK1wpg2n0

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 20, 2022