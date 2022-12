Τζέιμς Μπόντ – νέα ταινία: Ποιος θα είναι ο επόμενος 007

Το όνομα του Άαρον Τέιλορ Τζόνσον ήταν μέχρι στιγμής το επικρατέστερο για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ. Όπως όλα δείχνουν όμως, ο ηθοποιός πρέπει να «ανταγωνιστεί» τον Χένρι Καβίλ για να «ντυθεί» με το κοστούμι του αγαπημένου πράκτορα. Οι δύο Χολιγουντιανοί σταρ είναι τα μεγάλα φαβορί των πρακτόρων στοιχημάτων για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Πριν από λίγο καιρό φημολογήθηκε ότι ο Τέιλορ – Τζόνσον μάλλον θα επιλεχθεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ στην επόμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς, αφού φέρεται να εντυπωσίασε την παραγωγό Μπάρμπαρα Μπρόκολι κατά τη διάρκεια μυστικής ακρόασης.

But this means Henry Cavill can finally play James Bond, right? pic.twitter.com/PLUMSQxN84

— Stephen Ford (@StephenSeanFord) December 15, 2022