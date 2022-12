Σεισμός στην Καλιφόρνια – σήμερα: Χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα

Σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS, ενώ οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και ότι γέφυρα υπέστη ζημιά. Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 02:34 τοπική ώρα (12:34 ώρα Ελλάδος) εντοπίστηκε σε βάθος 16,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο προσέθεσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Φέρντεϊλ της Καλιφόρνιας, σε απόσταση 4 ωρών οδικώς βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

Σε μια πρώτη εκτίμησή του, το USGS ανέφερε ότι η πιθανότητα να υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες είναι ισχνή, αλλά ότι είναι πιθανόν να έχουν προκληθεί υλικές ζημιές. Δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι, ανακοίνωσε παράλληλα το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ. Στην Φέρντεϊλ και στην κομητεία Χάμπολτ, στην οποία βρίσκεται η πόλη αυτή, περισσότερα από 64.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ρεύμα νωρίς σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος Poweroutageus.com. Η εταιρεία διαχείρισης του συστήματος ηλεκτροδότησης της Καλιφόρνιας CISO, η οποία εποπτεύει μεγάλο μέρος του ηλεκτρικού δικτύου της πολιτείας, εξέδωσε ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για την περιοχή μετά τον σεισμό.

DEVELOPING: 6.4-magnitude earthquake strikes Northern California coast, with at least 12 aftershocks reported. @KaynaWhitworth reports. https://t.co/1pYmNuKMJk pic.twitter.com/MIWONLSaSW

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν παράλληλα ότι η αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας ανταποκρίνεται σε πληροφορίες για ρωγμές στην γέφυρα της Φέρντεϊλ πάνω από τον ποταμό Ιλ. Η πόλη αυτή, που έχει περίπου 15.000 κατοίκους, βρίσκεται 420 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο και 31,54 χιλιόμετρα νότια της Γιουρίκα. «Έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην κομητεία», αναφέρουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χάμπολτ σε μήνυμά τους στο Twitter.

That was a big one. Power is now out in #ferndaleca. House is a mess. #earthquake pic.twitter.com/YEmcv1Urhp

— Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022