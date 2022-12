Λάουρα Νάργες γιος: Η τρυφερή ανάρτηση για την όμορφη περίοδο της ζωής της

Η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι θα απολαύσουν τα φετινά Χριστούγεννα με έναν ξεχωριστό τρόπο, καθώς θα είναι τα πρώτα μαζί με τον μονάκριβο γιο τους, που ήρθε στον κόσμο πριν από περίπου τρεις μήνες.

Η ζωή της ραδιοφωνικής παραγωγού και πρώην παίκτριας του Survivor, έχει αλλάξει ολοκληρωτικά από τη στιγμή, που γεννήθηκε ο καρπός του έρωτά της με τον τραγουδιστή. Το μεσημέρι της Κυριακής, 18 Δεκεμβρίου, η Λάουρα Νάργες δημοσίευσε μια νέα τρυφερή φωτογραφία με το μωρό της στο Instagram. Η ευτυχισμένη μητέρα απαθανατίστηκε με τον γιο της στην αγκαλιά και συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση: «It’s the most wonderful time of my life (Είναι η πιο υπέροχη στιγμή της ζωής μου)» θυμίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους το δημοφιλές τραγούδι του Άντι Γουίλιαμς με τίτλο «It’s the most wonderful time of the year».