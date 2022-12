Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος: Βομβαρδίστηκαν «υποδομές καίριας σημασίας» στο Κίεβο

Οι σημερινές επιδρομές της Ρωσίας έπληξαν «υποδομές καίριας σημασίας» στην ουκρανική πρωτεύουσα και στα περίχωρά της, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν περίπου δεκαπέντε από τα είκοσι UAVs που κατευθύνονταν στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο είπε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θάνατοι οι τραυματισμοί στα πλήγματα, διευκρινίζοντας πως στελέχη κοινωφελών υπηρεσιών εργάζονται σε διάφορες τοποθεσίες στις συνοικίες Σολομιάνσκι και Σεβτσενκίβσκι.

«Υπέστησαν ζημιές υποδομές καίριας σημασίας», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram. «Μηχανικοί των εταιρειών του ηλεκτρισμού και της θέρμανσης εργάζονται για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση ως προς την παροχή», πρόσθεσε. Δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς επιτόπου μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι, που γίνεται συχνά στόχος αεροπορικών πληγμάτων. Η συνοικία Σολομιάνσκι, στο δυτικό τμήμα του Κιέβου, είναι πολυάσχολος συγκοινωνιακός κόμβος, εκεί βρίσκονται σιδηροδρομικός σταθμός και το ένα από τα δύο πολιτικά αεροδρόμια της πόλης.

Consequences of the morning attack on #Kyiv. The first photos from the place of arrival of the critical infrastructure object in the #Kiev region, where private houses were also hit.

30 out of 35 enemy UAVs over #Ukraine were shot down by our air defense this night, – Air Force pic.twitter.com/jY3Bu9a9JF

