Μέσι οικογένεια: Τα δάκρυα της μάνας και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των γιων του

Ο Λιονέλ Μέσι πήρε από το χέρι την Αργεντινή και την οδήγησε στη Γη της Επαγγελίας που δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του τροπαίου του Μουντιάλ.

Μόλις ο Πολωνός διαιτητής Μαρτσίνιακ σφύριξε τη λήξη του τελικού η μητέρα του Πούλγκα, Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι, «εισέβαλε» στον αγωνιστικό χώρο του Lusail Iconic Stadium και αφού ξέσπασε σε λυγμούς αγκάλιασε σφιχτά τον γιο της.

#Messi's mother comes and hugs him.

Best Moment 😇#FIFAWorldCup #Argentina #WorldCupFinal

#LionelMessi𓃵 pic.twitter.com/xmwBGrOuws

— Pooja Dubey (@poojadubey888) December 18, 2022