Τελικός Μουντιάλ 2022: Έφτασε η ώρα της κρίσης

Η ώρα της κρίσης έφτασε. Αργεντινή και Γαλλία κοντράρονται (17:00, ΑΝΤ1) στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2022 κι όλα τα φώτα είναι στραμμένα αναμενόμενα στους δύο απόλυτους σταρ της αναμέτρησης: Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ.

🔛 Final day for our 2️⃣ Parisians – #ARGFRA ⚡️

🇫🇷 @KMbappe

🇦🇷 Leo Messi

We are proud of you ❤️💙

🏆 #𝗙𝗿𝗼𝗺𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗧𝗼𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿 pic.twitter.com/zyjcpChTpE

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 18, 2022