Μέσι Μουντιάλ 2022: Η μεγάλη δικαίωση

Η στιγμή της δικαίωσης άργησε αλλά έφτασε για τον Λιονέλ Μέσι. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της εποχής του έκανε πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο. Κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο στην 5η του συμμετοχή. Ξεκίνησε το 2006, έπαιξε το 2010, έχασε τον τελικό του 2014, αγωνίστηκε το 2018 και πανηγύρισε το 2022.Μετά από 36 χρόνια η Αργεντινή επέστρεψε στην κορυφαίο στο τελευταίο παιχνίδι του Μέσι σε Μουντιάλ.

Best Player of the World Cup: Lionel Andrés Messi. ⭐️ #Qatar2022 pic.twitter.com/zv4RaY8sJL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2022