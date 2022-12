Ερντογάν Κατάρ: Παρακολουθεί τον τελικό του Μουντιάλ ο Τούρκος πρόεδρος

Στις εξέδρες του σταδίου «Λουσάιλ» που βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία, βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν αποδέχτηκε την πρόσκληση της κυβέρνησης του Κατάρ, με την οποία διατηρεί καλές σχέσεις, για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο αγώνα.

Σημειώνεται πως στη Ντόχα είχε ταξιδέψει ο Ερντογάν και σε εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης και είχε εγκάρδια χειραψία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Έλον Μασκ, βρίσκεται στο Λουσαΐλ για να παρακολουθήσει από κοντά τη κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία.

Μάλιστα ο Μασκ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα στιγμιότυπο από την φαντασμογορική έναρξη του μεγάλου τελικού.

At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022