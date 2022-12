Τσιπ στον εγκέφαλο: Tι σχεδιάζουν Γκέιτς και Μπέζος

Σε επένδυση επιχείρησης που θα δημιουργεί συσκευές εγκεφάλου (τσιπ) προχωρούν ο Μπιλ Γκέιτς αλλά και ο Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι δύο δισεκατομμυριούχοι χρηματοδότησαν την εταιρεία Synchron, ανταγωνιστική της Neuralink του Έλον Μασκ, στο νέο της εγχείρημα με στόχο τη δημιουργία συσκευών που θα ενώνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με υπολογιστή. Συγκεκριμένα, οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, γνωστές ως BCIs, μπορούν να ερμηνεύουν και να διεγείρουν τμήματα του εγκεφάλου, ενώ μπορεί να αποτελέσουν και πιθανή θεραπεία στις εγκεφαλικές κακώσεις.

Στόχος της εταιρείας στην οποία επένδυσαν ο Μπιζ Γκέιτς και ο Τζεφ Μπέζος είναι να συμβάλει στον τομέα της νευρολογίας. Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ως μία μελλοντική θεραπευτική αγωγή. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν βλάβη στα άνω άκρα και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τεχνολογία.

Jeff Bezos and Bill Gates have just written checks for Synchron, a startup developing an implant that can let people control computers with their minds https://t.co/V77LLVTwLj pic.twitter.com/pRshoZTqCZ

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 15, 2022